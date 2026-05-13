Liquits regresa con “Déjà Vu”: así suena el nuevo disco de la banda mexicana

Liquits regresa con nueva música con "Deja Vu" Foto: Cortesía

Después de varios años de silencio discográfico, la banda mexicana Liquits regresa con un nuevo capítulo sonoro que no sólo abraza la nostalgia, sino que la transforma en una experiencia contemporánea, luminosa y profundamente emocional. Con Déjà Vu, su séptimo álbum de estudio, el grupo demuestra que todavía tiene mucho que decir dentro del rock mexicano y que su capacidad para jugar con los géneros, el humor, la ciencia ficción y las emociones sigue intacta.

Lejos de conformarse con repetir fórmulas del pasado, la agrupación apuesta por una obra que dialoga con la memoria colectiva de quienes crecieron escuchándolos, pero también con una nueva generación que hoy busca música más libre, híbrida y emocionalmente honesta.

¿Qué es “Déjà Vu”, el nuevo disco de Liquits?

El nuevo material de Liquits toma su nombre de un ingenioso juego de palabras entre el término “déjà vu” y la figura de un DJ que mezcla recuerdos, sonidos y emociones. El resultado es un disco que funciona como una cápsula de tiempo emocional, pero también como una exploración futurista de la identidad sonora de la banda.

Más que un álbum tradicional, Déjà Vu se siente como una experiencia narrativa y musical donde convergen sintetizadores, rock alternativo, funk, electrónica y la esencia irreverente que convirtió a Liquits en uno de los proyectos más entrañables del circuito alternativo mexicano.

El álbum llega en un momento donde la nostalgia domina buena parte de la industria musical, pero Liquits decide abordar ese sentimiento desde otro lugar: no desde la melancolía vacía, sino desde la celebración de las experiencias compartidas.

Uno de los aspectos más interesantes del regreso de la banda es que Déjà Vu evita convertirse en un simple ejercicio de revival. El disco sí contiene referencias a distintas épocas de la agrupación, pero al mismo tiempo incorpora una producción más moderna y una exploración sonora mucho más expansiva.

Esa dualidad entre pasado y futuro ha sido una constante dentro del ADN creativo de Liquits. Desde sus inicios, el grupo se caracterizó por construir universos musicales llenos de personajes, conceptos visuales y narrativas que escapaban de los lugares comunes del rock nacional.

Ahora, con Déjà Vu, la banda parece preguntarse qué ocurre cuando los recuerdos musicales de toda una generación se encuentran con el presente hiperconectado y digital.

El nuevo álbum de Liquits mezcla electrónica, funk y rock alternativo

Uno de los grandes aciertos del disco es la libertad con la que la banda transita entre estilos. Hay momentos donde predominan los sintetizadores y la electrónica, mientras que en otros aparecen grooves funk, guitarras más orgánicas y estructuras pop que recuerdan por qué Liquits logró conectar con tantos públicos distintos durante los años 2000.

Lejos de sentirse disperso, el álbum mantiene coherencia gracias a una identidad muy clara: canciones diseñadas para provocar emoción, movimiento y memoria al mismo tiempo.

La producción del disco también refleja una madurez importante. Cada detalle sonoro parece cuidadosamente construido para generar atmósferas inmersivas, casi cinematográficas, donde el escucha puede viajar entre distintas emociones.

Liquits regresa con nueva música con "Deja Vu" Foto: Cortesía

El regreso de Liquits ocurre en un contexto donde muchas bandas históricas del rock latinoamericano están replanteando su relación con el público y con la industria musical actual.

En tiempos dominados por algoritmos, tendencias virales y consumo inmediato, Liquits aparece como una agrupación que entiende perfectamente el valor de la identidad artística. Déjà Vu no intenta perseguir modas; al contrario, busca reafirmar una personalidad creativa construida durante décadas.

Eso convierte al disco en algo más relevante que un simple lanzamiento nostálgico: representa la permanencia de una banda que aprendió a evolucionar sin perder su esencia.

Gran parte del atractivo del nuevo álbum radica en cómo logra activar recuerdos generacionales. Para muchos escuchas mexicanos, Liquits forma parte de una etapa muy específica de sus vidas: adolescencia, primeras fiestas, viajes, amistades y descubrimientos musicales.

El disco juega constantemente con esa memoria afectiva, pero evita caer en el sentimentalismo fácil. En lugar de mirar únicamente hacia atrás, propone resignificar esos recuerdos desde el presente.

Esa conexión emocional probablemente será uno de los factores más importantes para que Déjà Vu conecte tanto con fans históricos como con nuevas audiencias.

Liquits regresa con nueva música con "Deja Vu" Foto: Cortesía

El universo visual y conceptual de Liquits sigue siendo una de sus mayores fortalezas

Otro elemento clave del proyecto es la manera en que la banda continúa construyendo una identidad audiovisual muy sólida. Desde hace años, Liquits entendió que la música podía expandirse hacia conceptos visuales, personajes y experiencias narrativas.

Con Déjà Vu, esa visión vuelve a tomar protagonismo. El disco no sólo busca escucharse; también quiere imaginarse, sentirse y visualizarse.

En una época donde la atención del público es cada vez más fragmentada, esa capacidad de construir mundos completos sigue siendo una ventaja enorme para la agrupación.

Uno de los mensajes más poderosos detrás de Déjà Vu es que recordar no necesariamente significa quedarse atrapado en el pasado. El disco utiliza la memoria como combustible creativo para imaginar nuevas posibilidades musicales.

Liquits regresa con nueva música con "Deja Vu" Foto: Cortesía

Y quizá ahí radica la verdadera fuerza del regreso de Liquits: entender que crecer también implica reinterpretar quiénes fuimos sin perder la capacidad de sorprendernos.

Con este séptimo álbum, la banda no sólo vuelve a la conversación musical; también reafirma que todavía existen proyectos capaces de hacer del rock alternativo un espacio lúdico, emocional y profundamente humano.