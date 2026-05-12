Recomendaciones de cine en streaming : Moonage Daydream y Los insólitos peces gato

Moonage Daydream (2022)

Con material de archivo nunca antes visto de los emblemáticos conciertos de David Bowie y una estética visual que no conoce la palabra límite, el cineasta Brett Morgen sumerge al espectador en una experiencia inmersiva en donde explora no sólo su trayectoria artística, si no también toda la creatividad que le mostró al mundo por medio de los personajes que creaba para acompañar sus discos.

David Bowie fue conocido por nunca estar quieto, por ser una persona energética y por no desaprovechar todo lo que el arte le ofrece a los que ven todos los tonos de los colores.

Moonage Daydream (2022), es una forma en la que los fans (y no tan fans) del icónico Bowie pueden reconectar (o conectar por primera vez) con los vestuarios, la filosofía, los espectáculos musicales y la literatura que conformaron su paso por el planeta Tierra.

En este documental lo importante no es entender cada una de las imagenes que aparecen en pantalla, en su lugar su elemento llamativo radica en el poder del arte para contar historias y para cambiar vidas, tanto del artista como de quien lo aprecia.

Moonage Daydream (2022)

Los insólitos peces gato (2013)

En su opera prima, la directora Claudia Sainte-Luce cuenta una historia semibiográfica que se basa en una experiencia que experimentaron ella y la protagonista Wendy Guillén quien se interpreta a sí misma.

La crónica de la cinta sigue a una joven que se convierte en la tutora de unos niños y de su mamá que no se puede valer por mi misma debido a una enfermedad terminal provocada por el VIH.

Los insólitos peces gato no se deja ser definido por lo que cada uno de los géneros cinematográficos encapsula.

Aún con una premisa melancólica, a lo largo de la película, los personajes saltan entre dos propuestas claras. En primer lugar se ubica un drama desgastarte que sirve como el reflejo de las situaciones a las que se enfrentan las personas con enfermedades terminales y sus familiares que cuidan de ellos. Y en segundo puesto, pero no menos importante; una comedia que aprovecha la calidez que se puede encontrar en la cotidianidad.