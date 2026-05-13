MasterChef 24/7: así será el reality que tendrá cocina, drama y transmisión todo el día; descubre cuándo se estrena, dónde verlo

El universo de MasterChef México está a punto de cambiar por completo. La nueva edición, llamada MasterChef 24/7, promete convertirse en uno de los realities más comentados del año gracias a un formato que mezcla su clásico concurso de cocina con convivencia y transmisión continua, apegada al estilo de los realities más virales de la televisora.

Esta vez no bastará con preparar un buen platillo. Los participantes también tendrán que sobrevivir a la presión de convivir todos los días, posibles funas en el mundo del internet, enfrentarse a dinámicas inesperadas y mantenerse bajo la mirada de las cámaras prácticamente las 24 horas del día.

La producción confirmó que el reality llegará con actividades diarias, retos especiales y contenido exclusivo que permitirá ver momentos cruciales y de tensión.

Desde entrenamientos y estrategias hasta discusiones entre concursantes y confesiones nocturnas, todo formará parte del espectáculo.

¿Cómo funcionará MasterChef 24/7?

El nuevo formato busca transformar la experiencia tradicional de MasterChef. En lugar de limitarse a un episodio semanal editado, ahora el público podrá seguir gran parte de lo que ocurre dentro de la competencia en tiempo real.

Habrá transmisiones en vivo, galas, dinámicas diarias y segmentos especiales que mostrarán la convivencia de los concursantes fuera de los retos de cocina. La intención es que los fans se sientan dentro de la famosa cocina y puedan seguir cada alianza, pelea o momento inesperado.

Además, el reality incluirá votaciones del público, por lo que la audiencia tendrá un papel mucho más importante en el desarrollo del programa.

Estas serán las actividades de MasterChef 24/7 día por día

La nueva dinámica semanal estará cargada de retos y momentos de tensión. Aunque podrían existir cambios sorpresa conforme avance la competencia, la agenda filtrada contempla actividades constantes durante toda la semana:

Lunes de estrategia y organización

Los participantes comenzarán la semana planeando retos, entrenamientos y dinámicas internas para mantenerse en competencia.

Martes de preparación

Será momento de practicar técnicas, trabajar recetas y enfrentar minidesafíos que podrían dar ventajas importantes.

Miércoles de convivencia extrema

Las cámaras captarán la relación entre los concursantes fuera de la cocina. Aquí podrían surgir amistades, alianzas o fracturas.

Jueves de retos especiales

Habrá competencias sorpresa, invitados y pruebas temáticas donde los cocineros tendrán que improvisar bajo presión.

Viernes de tensión total

Los participantes enfrentarán dinámicas decisivas que podrían definir quiénes llegan con ventaja al fin de semana.

Sábado de pre gala

Será el día para repasar errores, afinar estrategias y prepararse para la eliminación.

Domingo de eliminación

El momento más intenso de la semana. Aquí se definirá quién abandona la cocina más famosa de México.

¿Quiénes serán los participantes de MasterChef 24/7?

Aunque la lista completa todavía sigue revelándose poco a poco, la producción ya adelantó que habrá creadores digitales, influencers y nuevos talentos culinarios que buscarán conquistar al público dentro y fuera de la cocina.

Alee López

Alex Duran

Axel Armijo

Ale Hervi

Ale Castellanos

Denisse Castillo

La Abue Angie

Mauricio Riveroll

Marlife

En redes sociales también comenzaron a aparecer nombres de invitados especiales y participantes ligados a TikTok.

¿Cuándo se estrena y dónde ver MasterChef 24/7?

El reality llegará oficialmente el próximo 17 de mayo de 2026 y podrá verse a través de la señal de Azteca Uno. Además, contará con contenido en streaming y transmisiones extendidas para seguir gran parte de la convivencia en tiempo real.