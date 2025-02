Premios Oscar cierran las votaciones y ponen la mira en la ceremonia

Imagen de los Premios Oscar (ESPECIAL)

Los miembros de la Academia de Hollywood oficialmente terminaron de votar la tarde de este martes y los ganadores de la 97 edición de los Premios Oscar se darán a conocer 2 de marzo en Los Ángeles, finalizando así con una temporada incierta.

Los premios más reputados de la industria del cine se darán cita en el usual Teatro Dolby, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood, marcados por los incendios que devastaron la ciudad de las estrellas a inicio de año y por la polémica que envuelve a Emilia Pérez, la cinta más nominada, con 13 candidaturas.

Esta temporada llena de altas y bajas avanza a la recta final sin un favorito seguro: los Globos de Oro reconocieron como mejor película de drama a The Brutalist, de Brady Corbet, y de comedia a Emilia Pérez, de Jacques Audiard; los Critics Choice Awards eligieron la cinta de Anora como la favorita, y recientemente los BAFTA coronaron Conclave como la mejor película.

Todos los títulos están nominados a los Oscar en la categoría de mejor película, junto a I’m Still Here, de Walter Salles, o Wicked.

Las votaciones de todos estos premios terminaron antes de que estallara la controversia en torno a la película de Audiard al resurgir una serie de publicaciones racistas, xenófobas y discriminatorias realizadas por su protagonista, la española Karla Sofía Gascón hace tiempo en la red social X.

Gascón, que aspira a mejor actriz junto a Demi Moore (The Substance) o Fernanda Torres (I’m Still Here), fue apartada de los eventos de promoción de la película de Netflix y la plataforma retiró el apoyo que usualmente brinda al elenco de una producción nominada en cuestión de vuelos, hospedaje o vestimenta; sigue siendo incierto si Gascón asistirá a la gala por sus propios medios.

Por detrás de Emilia Pérez están películas como Wicked y The Brutalist, con 10 menciones cada una, mientras que Conclave y A Complete Unknown aspiran a 8 estatuillas cada una.

No obstante, y pese a sus seis nominaciones, podría imponerse como mejor película Anora.

El conductor de la gala de esta edición será el comediante Conan O’Brien, y está previsto que la actriz española Penélope Cruz sea una de las personalidades que anuncien premios y participen en esta fiesta del cine, junto a Halle Berry, Scarlett Johansson o Emma Stone.