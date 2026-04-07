Billions Club Live 2026: concierto de Bad Bunny en Tokio se estrenará en Spotify

Concierto de Bad Bunny en Spotify Spotify anuncia ‘Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film’ para este abril 2026.

La plataforma líder de música, Spotify, anunció el estreno de Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film, como parte de la iniciativa que ya ha contado con el estreno de los conciertos de artistas como Miley Cyrus y The Weeknd, seleccionando para esta ocasión el espectáculo del puertorriqueño en Tokio que se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba el 7 de marzo del año presente.

Este evento forma parte de la serie de concierto exclusivos que la plataforma agrega a su catálogo para artistas que han superado los mil millones de reproducciones, hazaña que Bad Bunny conquistó al posicionarse como el artista más escuchado en Spotify durante el 2025.

¿Cuándo se estrenará el concierto de Bad Bunny en Spotify?

De acuerdo con el anuncio oficial de la plataforma de música a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el concierto que Bad Bunny ofreció en Tokio se estrenará el 8 de abril de 2026, así es, ¡mañana miércoles!

El espectáculo que Spotify añadirá a su catálogo se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en Japón, Tokio, el cual contó con un público reducido de alrededor de dos mil asistentes; el evento creó una escena poco habitual, donde la mayoría de público japonés coreó las canciones en español, además de que los efectos visuales unieron las nacionalidades al conectar árboles de cerezo con la bandera puertrorriqueña.

A special night in Tokyo, celebrating Bad Bunny’s biggest hits. The Billions Club Live concert film is coming to Spotify tomorrow! pic.twitter.com/ND3bqWw0S2 — Spotify (@Spotify) April 7, 2026

Con una duración de aproximadamente 90 minutos, Bad Bunny cautivó al público nipón con sus mayores éxitos, incluyendo el tema “Yonaguni”, el cual combina letras en español y japonés, incrementando la emoción local por la música del artista.

Setlist del concierto de Bad Bunny que se estrenará en Spotify

Manteniendo la esencia que caracterizó a conciertos anteriores en la serie Billions Club Live, Bad Bunny compartió reflexiones sobre su éxito, su trayectoria y el impacto de la música alrededor del mundo.

“La música no tiene idioma”, declaró durante la presentación, teniendo también por público a artistas de talla internacional como Lisa de BLACKPINK, la rapera Awich, el artista Takashi Murakami, entre otros figuras de renombre en Japón.

El setlist que el compositor puertorriqueño presentó en Tokio y que podrás disfrutar en Spotify a partir de mañana miércoles 8 de abril, es el siguiente:

EoO. Me Porto Bonito. No Me Conoce. Efecto. Neverita. Si Veo a Tu Mamá. Tití Me Preguntó. Safaera. Ojitos Lindos. La Canción. DÁKITI. Yonaguni. Callaíta (versión salsa). MIA (versión salsa). BAILE INoLVIDABLE. NUEVAYoL. DtMF.

“Muchos números, pero no son números. Sino personas con las que he conectado a través de todos estos años con mi música”, expresó Bad Bunny en su primer concierto en Tokio, afirmando que el show era una muestra de unión a través de la música, arte capaz de superar las barreras del idioma.