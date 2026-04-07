Festival City 2026 lanza promoción 2x1 para su quinto aniversario este 11 de abril

Festival City Querétaro 2026 arrasa con boletos: primeras fases agotadas y un cartel que promete un aniversario histórico

A solo unos días de celebrar su quinto aniversario, Festival City 2026 encendió la conversación entre los fans de la música en vivo con una promoción 2x1 en boletos por tiempo limitado, una estrategia para que ningún fanático de la buena música se quede fuera.

El festival está a punto de tomar el Lienzo Charro Hermanos Ramírez el próximo 11 de abril, con un cartel que mezcla rock, alternativo, indie y sonidos latinos de alto impacto. La oferta aplica para las entradas General y CITY (VIP) en Fase 3, convirtiéndose en una oportunidad atractiva para quienes aún no aseguraban su lugar.

Con esta campaña, el festival refuerza una idea emocional poderosa: la música se vive mejor acompañado, apelando a la experiencia compartida entre amigos, parejas o grupos que buscan convertir el aniversario en una jornada memorable.

Festival City 2026 activa 2x1 en boletos por tiempo limitado

La promoción especial incluye las dos modalidades más solicitadas:

Boleto General: $2,099

Boleto CITY (VIP): $2,680 + cargos por servicio

La dinámica es sencilla: se trata de un 2x1 por tiempo limitado mediante compra exclusivamente en línea a través de Boletia hasta agotar existencia.

El mensaje es claro: quien compre ahora podrá asistir acompañado pagando prácticamente la mitad por persona, algo que vuelve mucho más competitivo el acceso a un lineup de talla internacional.

Un lineup que convierte el quinto aniversario en una edición imperdible

La edición de aniversario reunirá a nombres que conectan con distintas generaciones y escenas musicales, lo que amplía enormemente su atractivo digital.

El cartel confirmado incluye:

The Hives

Molotov

Bomba Estéreo

Wolfmother

División Minúscula

Cuarteto de Nos

Little Jesus

Kinky

Motel

Rubytates

Es momento de escribirle a ese amigo o amiga con quien sabes que tienes que vivir este festival, armar el plan y asegurar su lugar juntos en una de las ediciones más especiales hasta ahora.

Porque hay experiencias que simplemente no se viven igual si no se comparten.