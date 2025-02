Teatro: “Por la punta de la nariz”, una atrevida mirada a la política

Luis Roberto Guzmán y Roberto Sosa protaggonizan esta obra Crédito: Especial

Si se reunieran en un solo libro las frases e ideas que relacionan palabras como política, mentira, engaño, abuso… seguramente resultaría una publicación muy, muy, muy voluminosa. He aquí algunos botones de muestra: el gran Napoleón Bonaparte aseguraba que “En política, la estupidez no es una desventaja”; el casi mítico Otto Von Bismarck advertía que “Con las leyes pasa como con las salchichas; es mejor no ver cómo se hacen”.

Incluso Jonathan Swift, el afamado novelista autor de Las aventuras de Gulliver, dedicó un texto completo a este tema al que título directa y contundentemente El arte de la mentira política.

Este es un tema que ha acompañado a la humanidad a lo largo de todos los siglos, y que, contra lo que pudiera pensarse, parece haberse agudizado en tiempos recientes. Y los ejemplos saltan a la vista.

Es por ello que la mentira y la política son dos de los ejes centrales de la obra Por la punta de la nariz, la próxima producción que Morris Gilbert y MejorTeatro llevarán a escena con la actuación de dos grandes de los escenarios: Roberto Sosa y Luis Roberto Guzmán.

Póster oficial de la obra "Por la punta de la nariz" Crédito: Especial

Los autores de Por la punta de la nariz son los franceses Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patelliere, quienes como dupla han cosechado grandes éxitos en teatro, cine, televisión y múltiples series en las nuevas plataformas, tanto como dramaturgos y guionistas y como directores de escena.

Por la punta de la nariz está basada en la obra El electo, del español Ramón Madaula, quien asimismo tiene una larga trayectoria como actor y dramaturgo.

Al frente de un talentoso equipo está Morris Gilbert, quien con este nuevo montaje prosigue con los festejos por sus 50 años en la producción teatral.

El director de escena de Por la punta de la nariz es Benjamín Cann, acompañado por Mauricio Galaz (director residente); Mauricio Parker (escenografía); María Vergara (iluminación); Alan Kerriou y Yoatzin Balbuena (video); Julio Cann González (adaptación); Irma Adriana Pérez Solís (vestuario); Paola Palacios (utilería); y Max Antúnez (producción ejecutiva).

Por la punta de la nariz cuenta una historia que sucede horas antes que el presidente electo de un país asuma el cargo; sin embargo, algo extraño le sucede y cada vez que quiere pronunciar su discurso de toma de posesión, una comezón insoportable le pica la nariz.

¿Qué le sucede?

A Pinocho le crece la nariz cada vez que miente, al presidente electo de la República cuando se aleja de la verdad le invade ese incontrolable picor, que lo imposibilita a hablar en público.

Por ello se ve obligado a llamar a un famoso psiquiatra, que “meterá su nariz” en la vida personal del presidente para encontrarse con una multitud de sorpresas.

Cualquier parecido con la realidad NO es mera coincidencia.

Por la punta de la nariz se estrenará el miércoles 2 de abril, y tendrá seis funciones a la semana: viernes 19 y 21 horas; sábados 18 y 20 horas; y domingos a las 17 y 19 horas, en el teatro Varsovia, un espacio íntimo, en el corazón de la vibrante ciudad de México.

El teatro Varsovia se ubica en el número 116, en la colonia Juárez, de la calle del mismo nombre, a escasos metros del Paseo de la Reforma y a una cuadra de la glorieta del Ángel de la Independencia.