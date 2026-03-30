Enhypen viene a México: anuncian “Blood Saga” su primera gira sin Heeseung ¿cuánto costarán los boletos?

ENHYPEN viene a México La agrupación surcoreana confirma concierto en la Ciudad de México el 11 de julio de 2026

La llegada de ENHYPEN a México es un hecho, después de tanto tiempo de especulaciones; la agrupación surcoreana incluyó al país en su gira mundial “Blood Saga”, un recorrido que abarcará Asia, América y Europa, y que marca su primer concierto en territorio mexicano. El anuncio despertó de inmediato la emoción del fandom ENGENE, que llevaba años pidiendo su presentación en vivo.

Después del paso de BTS por Latinoamérica, y del incremento de los fans del k-pop en México, se espera que este sea uno de los eventos musicales más del año.

¿Cuándo y donde será RENHYPEN a México? Fecha ya fijada

De acuerdo con el poster oficial del tour, el concierto se llevará a cabo en Ciudad de México el 11 de julio de 2026, por el momento la agrupación no ha revelado aún la sede, pero dos opciones destacan entre las posibilidades: el Palacio de los Deportes (para un show más cercano y controlado) y el Foro Sol, recinto que permitiría una producción de mayor escala acorde al crecimiento del grupo en el país.

Por ahora, la preventa no tiene fecha confirmada, aunque se estima que podría anunciarse entre abril y mayo. Los boletos se venderían a través de Ticketmaster en colaboración con Ocesa, siguiendo el modelo habitual de los conciertos internacionales en la capital.

El regreso de ENHYPEN después de la salida de Heeseung

El anuncio del tour llega después de momentos tensos para el fandom. Heeseung dejó la agrupación el 10 de marzo, movimiento que sorprendió a los fans y generó múltiples mensajes de apoyo en redes. Con la salida ya confirmada, los siete integrantes siguen adelante con una nueva etapa y con una gira que los regresará a escenarios globales.

¿Cuánto costarán los boletos para ENHYPEN?

Aunque todavía no existen precios oficiales, experiencias previas del grupo permiten hacer estimaciones.

En giras pasadas, los boletos han ido desde $1,500 hasta 9,000 pesos en zonas generales. Para un recinto como el Palacio de los Deportes, los precios podrían arrancar en 1,800 pesos y llegar a 8,000 pesos, mientras que los accesos VIP o platinum podrían alcanzar entre 10,000 y 11,000 pesos, sin cargos por servicio, pero nada es seguro.

Más conciertos en camino ¿segunda fecha en México?

El cartel oficial del tour incluye la frase “More to come”, lo que apunta a posibles nuevas paradas, sin embargo, en las giras de k-pop también esto se considera como una posible segundas fechas en algunos países. Por lo pronto, el concierto en México ya está confirmado y se perfila como uno de los eventos de K-pop más esperados de 2026.

Con un fandom fuerte en el país, un tour ambicioso y el atractivo de su primera visita, ENHYPEN llega a México en un momento clave para su carrera global y para un público que llevaba tiempo esperando este anuncio.

México dentro del mapa del K-pop

“Blood Saga” iniciará el 1 de mayo de 2026 en Seúl y recorrerá ciudades como São Paulo, Lima, Dallas y Tokio, además de incluir fechas ya anunciadas para 2027. Para Latinoamérica, México, Brasil y Perú destacan como mercados clave, consolidando a la región como uno de los públicos más activos del grupo.