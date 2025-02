El cine argentino manifiesta la crisis del apoyo en su país en la Berlinale

Premiere de El mensaje, de Iván Fund, en la Berlinale (BERLINALE)

El cine argentino cada vez tiene más difícil llegar a festivales como la Berlinale, donde se proyectó en la competición oficial El mensaje, de Iván Fund, una película financiada primero colectivamente y que salió adelante gracias a coproductores internacionales.

“La situación en Argentina es muy grave, ya no hay apoyo del Estado para ninguna película”, el Fondo de Fomento, que funcionó hasta el 2023 y que se nutría de los impuestos y de las entradas de cine, aunque no ha desaparecido, no tiene actividad de impulso a las películas.

Y ya el año pasado ningún filme recibió ayuda del Instituto del Cine, lo que “es gravísimo”, señaló en una rueda de prensa una de las productoras de El mensaje, Laura Mara Tablón.

En su caso, su diseño de producción, pequeño y colectivo, permitió poner en pie esta historia, protagonizada por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto y Anika Bootz, que interpreta a una niña que se comunica con los animales.

Una película que comenzó a gestarse en el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián de 2023, certamen al que regresó en 2024 al apartado Working Progress y que finalmente inició su rodaje hoy justo hace un año, como resaltó el director.

Entre el Foro y el Working hubo un cambio de Gobierno en Argentina, con la llegada de Javier Milei, y cambiaron “drásticamente las posibilidades de financiación” del cine, así que decidieron encarar el trabajo del proyecto con sus fondos y con ayuda de todo el equipo, explicó Tablón.

Luego, con el apoyo del Festival de San Sebastián, consiguieron contactar con coproductores y accedieron además a ayudas de la Berlinale. Pero “la situación es muy grave” y no solo para el cine, también “para la cultura, la educación o la sanidad”, lamentó la productora.

Pese a todo, el equipo mostró su confianza en que el cine argentino saldrá adelante con imaginación y con otras formas de encontrar financiación.

“Nosotros creemos que va a seguir existiendo y como nosotros pudimos hacerlo, habrá otras personas que también lo logren porque el cine argentino tiene que existir, va a haber probablemente otras nuevas formas de hacer cine”, agregó Tablón.

El director apuntó que “las películas no son eventos aislados, siempre están atados a todo lo que hubo antes y afortunadamente a todo lo que siga”.

“El cine argentino tiene una historia increíble, todos la conocen, y nosotros estamos acá no solo porque pudimos resolverlo con nuestras herramientas, sino porque antes que nosotros hubo mucha gente y políticas que apoyaron el fomento del cine y de la cultura en general y con las cuales yo me eduqué y creo que todos los que estamos acá nos formamos también”.

Y terminó expresando un deseo: “Ojalá que no haya que soltarles nunca la mano a los que sigan y que esto siga existiendo, como debe ser”.