Twenty One Pilots en el Estadio GNP: Un histórico concierto digno de ídolos

Twenty One Pilots en el Estadio GNP Una de las grandes postales de la noche. (OCESA/ Liliana Estrada)

‘Heathen’, en su traducción al español, se adjudica al pagano, al bárbaro, al idolatra. Pero también sería la perfecta definición para los fans de Twenty One Pilots, que demostraron ese nivel de seguimiento a su líder, un tal Blurryface cuyo nombre real es Tyler Joseph, quien al lado de Josh Dun, salieron de Columbus, Ohio, para crear su propio universo musical que ha conquistado masas desde el 2011, pasando de ser abridores para Paramore en el Palacio de los Deportes a llenar por completo el Estadio GNP Seguros con su fuerza musical.

Los gorros de color rojo y vivos amarillos fueron el constante denominador de vestimenta para los autodenominados Skeleton Clique, listos para la cita en este, el Clancy World Tour, donde la otra cara del vocalista continuaría el lore creado varios álbumes atrás, continuando la historia de un dúo que ha formado su legado poco a poco.

Después de la larga espera para los fans de general, que comenzaron a hacer fila para el acceso desde las 5 de la mañana, los de Ohio dieron el primer batacazo de la noche pasadas la cita de las 9 cuando la oscuridad y el símbolo característico de la banda y la luz roja sobre el escenario así como unos drones acompañaban “Overcompensate”.

De pie entre las primeras filas del público, Joseph jugaba con su micrófono y ponía el brazo en alto recibiendo el abrazo de la gente que le era recíproca con “Holding on to you”. Sin duda, los coros del público en cada canción compensaban la falta de potencia y problemas que había en el sonido que, a diferencia de otros shows, no resonaba tan fuerte como en otras ocasiones.

Twenty One Pilots en el Estadio GNP El baterista Josh Dun. (OCESA/ Liliana Estrada)

Vignette continuaba con la energía en el GNP, mientras el vocalista lucía sus dotes en el piano, además de brincar y bailar sobre él, usando también un sintetizador y dejando que Dun llevara el beat con la batería sin parar mientras un espectáculo de luces qué iban del rojo al verde o al nostálgico azul, acompañaba de buena forma una velada que comenzaba con todo para los heathens, que brincaban y aplaudían con fuerza el coro de “Car Radio”, haciendo temblar el recinto.

Con Joseph subiendo a la parte lateral de los pits al costado del escenario, la locura seguía mientras se quitaba por primera vez la máscara de su traje y se rendía ante sus fans que grabaron el memorable momento que continuaba con “The Judge”, mostrando en una intro a aquellos fans que pasaron horas esperando para estar cerca de su amada banda, continuando con la emotiva “The Craving (Jenna’s Version)”, con Joseph y su guitarra en mano mientras la gente prendía las luces de sus celulares para acompañarlos.

“ México, se ven hermosos. Son nuestro país favorito y nuestros mejores fans de todo el mundo. Muestren su amor para las cámaras ”, decía el vocalista, prometiendo que quieren enseñarle a todos en el mundo el show que se estaba dando esta noche en el foro, que mejoró en el sonido conforme avanzó el show, mismo que seguía opacado por el constante coro de los paganos musicales reunidos en la velada.

“Tear in my heart” continuó la ceremonia del Skeleton Clique en comunión absoluta con sus Twenty One Pilots, que seguía con “Backslide” y “Shy away”, llegando a uno de sus puntos más climáticos con uno de los himnos de la banda, “Heathens”, introducida por un buen solo de batería de Dun, los fans moviendo las manos y gritando “watch it” al ritmo de su líder, el gran Blurryface Tyler.

Twenty One Pilots en el Estadio GNP Fue un concierto histórico para la banda. (OCESA/ Liliana Estrada)

“Next semester”, con un cierre en versión emotivamente acústica con el vocalista y su ukulele solos en el escenario y “Routines in the night”, con los integrantes de la banda caminando y tocando en medio del público de hasta adelante, provocaban que la mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, se sintieran rejuvenecidos y satisfechos por la espera mientras las luces acompañaban la auténtica locura de espectáculo que Twenty One Pilots no se cansaba de ofrecer… y esto apenas iba a la mitad del camino a través del Trench de esta escandalosa noche.

Tyler y Josh, en extremos diferentes de la zona general de hasta adelante, estaban listos para cantar una sorpresa en vivo, siendo la primera vez que la interpretaban. Uno sentado frente a su piano y el otro con su batería, “The line” del anime Arcane sonaba, mientras todos recordaban los momentos más reflexivos de los personajes creados por el vocalista, aquellos hechos para meditar sobre sus problemas de ansiedad y demás, encontrando en la música la fuerza para hablar de ello en diferentes formas mientras luces rojas, azules y amarillas salían entre las gradas de sus entregados fans.

“Se ven muy bien esta noche”, agradecía Tyler, mientras organizaba a todos para que en “Mulberry street” sintiera la pasión con todos participando en el juego de luces de una forma espectacular, alternando entre todas. Pero el viaje por el “Trench” de Twenty One Pilots y su Skeleton Clique continuaba en el escenario principal en otro bloque lleno de una energía que pocas bandas en la actualidad transmiten.

Nuevamente vestido de negro, con una llama en mano y una introducción de video en blanco y negro con llamas encendidas en el escenario, crearía una explosión de coros para “Navigating”, que sería acompañada de Nico and the Niners mientras el par de chicos de Ohio vestidos de negro seguía dando cátedra sobre lo que es un verdadero espectáculo lleno de una brutalidad musical que, desde sus inicios, los caracterizó, usando solamente sus cuerpos, sus instrumentos y su gran creatividad.

Twenty One Pilots en el Estadio GNP Tocaron lo mejor de su repertorio. (OCESA/ Liliana Estrada)

“Heavydirtysoul” y “My blood” fueron una gran introducción para otro momento de locura entre los paganos devotos de Twenty One Pilots, mostrando también la habilidad de Tyler para poder rapear mientras el color rojo volvía a ser usado por la banda junto a los drones y las palmas entusiastas de los presentes en el Estadio GNP Seguros, que incluso en los momentos de calma del dúo no paraban de gritar.

Fue con “Guns for hands”, primer gran rola de los de Ohio, que llegábamos a un punto climático. Dun, con playera sin mangas que decía Mexico City y las palmas y bailes de los asistentes mantuvieron una locura que trasportó a varios a su primera visita en el país. Con un foro iluminado de azul en el coro, los más fieles fans sintieron la vibra de aquella visita en el Palacio de los Deportes donde esa mágica conexión con nuestro país nació.

Lavish y Josh quitándose la playera amagando con lanzarla al público mientras, al lado de Tyler, hacían una coreografía, servían de preámbulo para el nuevo estallido llamado por las palmas. “Los veo a todos hasta arriba”, decía el líder de los Twenty One Pilots y mientras lucía nuevamente sus virtudes rapeando y tomaba una foto de la gente con las manos en alto.

Fue así que “Ride” llegó y fue cantada por todos los paganos reunidos ante la presencia de su querido Blurryface que les decía locos después de que los fans rapearan toda una parte de la rola mientras él recorría con su guitarra otra vez entre la gente hasta pasar por ambos escenarios alternos donde la euforia continuó con uno de los éxitos más esperados de la velada donde invitó a cantar a una afortunada fan, la pequeña Monse.

Twenty One Pilots en el Estadio GNP Icónica imagen de Blurryface. (OCESA/ Liliana Estrada)

“Paladin Strait” parecía marcar el final de la travesía a través del mundo de los Twenty One Pilots, pero ni Josh ni Tyler habían terminado con México y este Trench aún guardaba un tramo más de energía y locura.

Llegaba el cierre para los Twenty One Pilots, un desenlace al idilio musical creado por dos horas, con “Jumpsuit”, con explosiones, pirotecnia y la vibra del Clique inagotable que tenía energías para eso y más. “Midwest Indigo” le siguió mientras Tyler exhibía el nombre Clancy en su playera blanca, creando nuevamente una reacción de locura entre sus seguidores que, posteriormente, vieron que la dualidad de Tyler siempre estuvo con ellos.

Los primeros acordes de “Stressed Out” trajeron entonces a Blurryface de vuelta para dar esa última explosión catártica en donde el color rojo, la fuerza del coro y la carta de presentación del maravilloso lore que rodea a los Twenty One Pilots tenía un punto hermosamente culminante con pirotecnia qué auguraba el adiós del par que se prolongó por un tema más.

Trees aparecía como un reto conquistado más para el dúo, que fue acompañado en esta aventura en el trench llamado Estadio GNP seguros de principio a fin, mostrando porqué nuestro país es, para algunas bandas como los de Ohio, una segunda casa para su música y cada una de las personalidades y creaciones de bandas como ellos. La pirotecnia tricolor en el aire hacía saber que este dúo es un estandarte para la “New Gen”, sin dudas.