¡Ya se enojó! Liam Gallagher expresa su sentir tras comentarios mexicanos: “no entiendo la mala actitud...”

Liam Gallagher El vocalista de Oasis responde a los comentarios mexicanos tras asegurar que Inglaterra ganaría 5-0 en octavos de final; “no entiendo toda esta tontería de mala actitud”.

Lo que comenzó como un inocente comentario que desató el popular hábito “si te llevas, te aguantas” de la sociedad mexicana, se ha convertido en una experiencia de “mala actitud” para Liam Gallagher, artista británico popularmente conocido por ser el vocalista de Oasis, la banda de rock que fundó junto a su hermano Noel Gallagher a inicios de los noventa.

Esta semana, tras darse a conocer que el próximo rival a vencer del Tricolor en el Mundial FIFA 2026 sería la selección inglesa, el músico respondió a sus seguidores en redes sociales su predicción para el partido: “Creo que venceremos a México 5-0″, lo que inmediatamente desató la competencia entre aficiones.

Sin embargo, tras un par de días de intercambios competitivos en los que se resaltó la figura de Juan Gabriel por sobre la trayectoria de Oasis, e incluso provocó la respuesta directa de Fher Olvera —vocalista de Maná—, el músico británico decidió que ya no le gustó “llevarse” con la afición mexicana, señalando la disputa en redes sociales como “tontería de mala actitud”.

México vs Inglaterra, o mejor dicho, vs Liam Gallagher de Oasis

Más allá del escenario y el rock, los hermanos Gallaher también se han dado a conocer en el mundo del futbol por su gran pasión al Manchester City, equipo que han seguido a través de los años y cuya lealtad les ha orillado a expresar comentarios controversiales acerca de sus rivales (como la ocasión que Noel Gallagher insultó al Chicharito...).

Por lo tanto, su entusiasmo futbolero en plena Copa del Mundo 2026, con Inglaterra avanzando para enfrentar a México en octavos de final este domingo 5 de julio, no podía mantenerse oculto de las redes sociales, donde Liam respondió que esperaba el triunfo de su selección con una contundente goleada al equipo mexicano.

Claramente, habitual en cualquier competencia internacional de futbol, la respuesta de los hinchas rivales fue rebatir la declaración en redes sociales con comentarios de todos los tipos, desde quienes le pidieron que se “ubicara” —palabras Fher Olvera—, hasta aficionados de Oasis que declararon su admiración, “pero te equivocas, México los va a bailar”.

I sing that in the shower 1st thing every morning — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 2, 2026

La disputa creció en las siguientes horas, avivando la competencia entre celebridades musicales emblemáticas de ambos países que había iniciado desde el anuncio del México vs Inglaterra, con publicaciones como: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados pero Oasis jamás podría cantar Hasta que te conocí...”.

Dado que el vocalista de Oasis es conocido por no quedarse callado —eso lo sabe muy bien su hermano—, respondió a la publicación: “Canto esa canción en la ducha, primera cosa que hago en la mañana”, lo que provocó que la afición mexicana siguiera incrementando su hábito de burla.

No obstante, resultó que la pelea “México vs Liam Gallagher” que parecía una broma entre el público mexicano y el músico, no era una broma después de todo. Al menos, no para Gallagher.

“Se lleva, pero no se aguanta...” Liam Gallagher responde a comentarios mexicanos por el Mundial 2026

Tras un intercambio de días entre aficiones mexicana e inglesa, donde el centro de la conversación seguían siendo los comentarios de Gallagher en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el músico finalmente “alcanzó su límite” y publicó un serio mensaje dirigido a internautas mexicanos.

“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitud negativa. Todo va a salir bien”, publicó esta mañana en su cuenta, recibiendo inmediatamente mensajes de disculpa por parte de un sector de sus aficionados y aficionadas en México, mientras que otra fracción del público señaló que la costumbre en el país dicta: “si te llevas, te aguantas”.

Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

A pesar de que existieron cuentas mexicanas que trataron de explicar al músico que las burlas son un hábito común en México, Gallagher se mantuvo firme en su posición: “Es un partido de fútbol, no una pelea, no nos dejemos llevar aquí, chicos, todos den un paso atrás y respiren hondo”.

La disputa ha sido reanimada tras estas declaraciones, pero ni la afición mexicana ni Gallagher han retrocedido en su opinión respecto al México vs Inglaterra, manteniendo la preferencia a su propia selección y avanzando lentamente a una posible cancelación de los conciertos de Oasis en México si Liam Gallagher decide no volver a hablar con nosotros.