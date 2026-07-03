Moana Confirman que Disney ya está desarrollando Moana 3 previo al estreno del Live-Action

Durante la gira promocional que se llevó a cabo la premiere en Brasil de la esperada versión live-action de Moana, Dwayne Johnson “The Rock” hizo oficial que la princesa del océano contará con una tercera entrega animada. Así lo confirmó el reconocido actor y luchador, desatando la locura entre los fanáticos de la franquicia.

¿Qué fue lo que dijo “The Rock” sobre esta tercera entrega de Moana?

Durante una conferencia de prensa en Río de Janeiro, Brasil como parte de la gira promocional de la película live-action, el actor fue cuestionado sobre el futuro de la saga y si ya se estaba trabajando en una continuación. Su respuesta fue contundente y veloz: “La respuesta a la pregunta es sí. Hemos hablado sobre Moana 3. Sí”.

Sin embargo, aclaró que por el momento todo el enfoque del estudio está dirigido al lanzamiento del live-action, el cual llegará a las salas de cine en México este 9 de julio de 2026.

Además, Johnson reveló que para esta tercera parte se planea el regreso de los guionistas Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes han dado forma a la historia desde sus inicios: “Ellos son increíbles. Sí, ellos escribirían Moana 3”, comentó entusiasmado.

¿Cómo se vivió la premiere mundial en Brasil?

El evento en Río de Janeiro fue un auténtico evento que reunió a miles de seguidores. Por la alfombra roja desfiló Dwayne Johnson, quien interpreta al carismático semidiós Maui, junto a la joven actriz Catherine Laga’aia, encargada de dar vida a Moana en esta nueva versión de la película.

¿Qué sabemos del futuro de la franquicia? ¿Cómo encaja esta secuela en los planes de Disney?

Esta confirmación abre un gran abanico de preguntas para los cinéfilos. Con el desarrollo en paralelo de la versión live-action y, el anuncio de Moana 3 consolida oficialmente a la saga original como una trilogía animada, asegurando que el universo marino de Disney tiene cuerda para rato.