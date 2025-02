Andrés Obregón: Un fiel poeta de la música

El músico Andrés Obregón (ESPECIAL)

El cantautor leonés Andrés Obregón, emprende un nuevo paso por la música, colocándose como una de las nuevas promesas jóvenes, escalando a pasos agigantados, por lo que ya se encuentra en preparación de lo que será su gira por distintas partes de la república.

El exponente se reunió con los medios en conferencia, donde presentó su más reciente lanzamiento, una canción rock-pop que trae consigo un cuestionamiento los sentimientos que emergen del corazón, y cómo es que cada individuo lo trata, muchas metáforas traen consigo cada estrofa.

“Quién soy”, es el nombre que da vida a la canción, “y si bien es una pregunta, es de las más difíciles de contestar, más aún, en un mundo donde cada vez somos más y más personas. Es una canción con un gran mensaje, dónde nos invita a cuestionarnos qué es lo que realmente estamos haciendo por el mundo, que tanto somos nosotros en este universo y que hemos dejado de ser, así como enfatizar en lo que nos hace sentir libres y felices”, reflexiona.

Será este 22 de febrero en el Pepsi Center que, el guanajuatense se reúna con su público, por lo que está alistando a detalle todo lo referente a la producción, “me gusta involucrarme y que el público disfrute cada momento, además será un viaje por cada una de las canciones, ya que habrá de todo un poco, amor y muchas emociones”, mencionó.

Confesó que, encontró su gran fortaleza al momento de escribir y después plasmarlo con sonidos y todo, desenfrenado en él, una gran pasión por compartir su sentir con todos los escuchas.

“Desde entonces, todo ha sido un sueño, porque, para empezar, nunca imagine cantarle a toda la gente de una ciudad tan grande, este escenario impone, ya que no hay escenario chico. Me emociona el poder compartir todas estas historias que me han acompañado en mi carrera, con todos los que son fieles a mis canciones”, señaló.

Andrés comparte que la música es como la literatura misma, solo que acompañada de grandes sonidos que generan una empatía con la gente, por lo que, se considera un fiel poeta de la música.