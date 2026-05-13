“Hablar del amor hoy es político”: Hermanos Ilabaca lanzan su nuevo álbum ‘Redamancia’

Los Hermanos Ilabaca presentan su nuevo disco "Redamancia" Foto: Cortesía

Mientras el mundo atraviesa uno de sus momentos más tensos y emocionalmente agotadores de los últimos años —con conflictos internacionales, polarización social, hiperconectividad digital y relaciones humanas cada vez más automatizadas—, el dúo chileno Hermanos Ilabaca decidió responder desde el lado opuesto: la ternura, la psicodelia, el groove latinoamericano y el amor entendido no como cliché, sino como resistencia.

Con sencillos como Redamancia, Señorita y Venus en Marte, los músicos vinculados históricamente a 31 Minutos preparan el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, un material que mezcla funk, soul, psicodelia, sonidos del altiplano y música latinoamericana contemporánea para construir un discurso profundamente emocional y político.

Lejos de intentar encajar en fórmulas comerciales o tendencias virales, el proyecto nace desde una necesidad artística más íntima: reconectar con los afectos en tiempos donde todo parece empujar hacia la individualización.

“En momentos oscuros de la humanidad creemos que el hilo central de una nueva música tiene que ser la luz y el amor”, explicaron durante la entrevista.

Y aunque la frase podría sonar ingenua dentro de una industria obsesionada con el consumo rápido, el algoritmo y las narrativas vacías, el dúo tiene claro que hablar del amor hoy es mucho más subversivo de lo que parece.

¿De qué trata el nuevo disco delos Hermanos Ilabaca?

Aunque los músicos aseguran que no planearon conscientemente un álbum conceptual, reconocen que las canciones terminaron construyendo un universo emocional bastante definido.

El eje central gira alrededor del amor, los afectos, la reciprocidad y la necesidad de encontrar humanidad dentro de un contexto global cada vez más agresivo.

“Estamos viviendo momentos muy oscuros como humanidad y creemos que la música tiene que aportar luz”, señalaron.

Cada sencillo funciona como una pieza distinta de ese rompecabezas emocional.

En Venus en Marte, el dúo utiliza referencias astrológicas y cósmicas para hablar de las tensiones humanas.

La canción plantea una metáfora clara: Marte representa la guerra, el fuego y la destrucción; Venus aparece como la energía capaz de detener ese impulso destructivo y transformarlo en amor.

“A pesar de todo lo que los humanos intentemos destruir, el universo sigue moviéndose y Venus termina inhibiendo el fuego de Marte”, comentaron.

La inspiración detrás del tema dialoga inevitablemente con el contexto actual: guerras, tensiones políticas y una sensación global de incertidumbre.

Pero lejos de caer en el pesimismo absoluto, la canción intenta proponer otra posibilidad emocional.

“No es una mirada naïf. Es entender que quizás la única forma de apagar el fuego es dejando de echarle más fuego”.

Ellos son los Hermanos Ilabaca Foto: Cortesía

¿Qué significa Redamancia y por qué se volvió el corazón del disco?

Uno de los conceptos más poderosos del nuevo material aparece en Redamancia, una palabra poco utilizada que hace referencia al amor correspondido o recíproco.

Sin embargo, el grupo lleva esa idea mucho más allá de las relaciones románticas.

“Nosotros hacemos la analogía con la música. Le damos amor porque la música nos devuelve amor”.

La canción funciona como una declaración de principios artísticos: entender el arte como una relación viva, orgánica y emocional entre el creador y aquello que crea.

En una época donde gran parte de la música parece diseñada para durar apenas unos segundos dentro de TikTok o Spotify, el dúo insiste en recuperar la experiencia emocional profunda de escuchar canciones completas y discos enteros.

Uno de los momentos más interesantes de la conversación surgió cuando los músicos reflexionaron sobre el lugar que ocupan actualmente los afectos dentro de la sociedad contemporánea.

Nuevo disco de los hermanos Ilabaca "Redamancia" Foto: Cortesía

Para ellos, escribir sobre amor en 2026 no es un tema superficial ni cursi: es una postura política.

“Amar en un mundo que tiende a automatizar los afectos y a individualizar a las personas, claro que es un acto político”.

El dúo habló sobre cómo las relaciones humanas se han vuelto cada vez más transaccionales: aplicaciones de citas, vínculos digitales inmediatos, dinámicas hiperconsumistas y una cultura donde muchas veces resulta más fácil reemplazar la cercanía emocional por objetos o pantallas.

Incluso reconocieron que actualmente existe cierta tensión cultural alrededor de cómo expresar cariño o afecto sin caer en viejas dinámicas problemáticas.

“Hoy es más difícil hablar de amor cuando todo parece empujar a que estemos desunidos”.

La conversación inevitablemente conectó con conceptos contemporáneos como la “ternura radical”, una idea cada vez más presente en discusiones feministas y culturales que propone el cuidado emocional como forma de resistencia frente a la violencia sistemática.

Una conexión artística casi telepática: así trabajan los hermanos detrás del proyecto

Además del vínculo familiar, el dúo comparte una relación creativa construida durante más de 30 años haciendo música juntos.

“Tenemos una intelectividad como hermanos. Hay procesos casi telepáticos en la creación”.

Esa conexión se refleja especialmente en las armonías vocales y en la forma en la que construyen canciones desde distintos instrumentos y referencias musicales.

Ellos son los Hermanos Ilabaca Foto: Cortesía

Mientras uno suele componer desde la guitarra acústica, el otro trabaja muchas veces desde el piano, permitiendo que las canciones atraviesen distintos lenguajes sonoros antes de tomar forma definitiva.

También hablaron sobre una de las características más particulares del proyecto: cantar constantemente a dos voces.

“Cuando tenemos el mismo ADN, se produce un coro muy bonito”.

Funk latinoamericano, psicodelia y soul: así suena el nuevo álbum

Musicalmente, el disco se mueve entre múltiples influencias sin encerrarse en una sola etiqueta.

Hay funk con raíz latinoamericana, soul, psicodelia, groove eléctrico, sonidos brasileños, folk del cono sur y referencias de world music.

Pero lejos de responder únicamente a una estrategia estética, los músicos aseguran que esta mezcla surge de manera completamente natural.

“Somos muy eclécticos y bastante desprejuiciados musicalmente”.

También explicaron que gran parte de sus influencias vienen de músicas periféricas o alejadas del centro dominante de la industria global.

“Nos inspira mucho la música que surge en provincias de Italia, Turquía, Irán, India o Latinoamérica”.

Para ellos, todavía existe muchísimo terreno por explorar dentro de la fusión musical latinoamericana contemporánea.

El proyecto también tiene una fuerte influencia cinematográfica.

Uno de los integrantes confesó que muchas veces imagina imágenes, escenas y atmósferas visuales mientras compone.

“El cine me hace soñar música”.

A eso se suma la influencia emocional del paisaje sudamericano: las playas chilenas, el altiplano, la geografía del cono sur y el aislamiento histórico de ciertos territorios latinoamericanos.

“Estamos electrificando la música latinoamericana”, afirmaron.

La idea no es replicar fórmulas anglosajonas, sino reinterpretar las raíces regionales desde una mirada contemporánea.

¿Qué le falta a Latinoamérica para dominar la industria global?

Durante la entrevista, el dúo también reflexionó sobre el lugar que actualmente ocupa Latinoamérica dentro de la cultura pop internacional.

Para ellos, el éxito de artistas como Bad Bunny, Shakira o Juanes demuestra que la región ya dejó de ser periférica.

Sin embargo, consideran que aún hace falta fortalecer la colaboración interna entre países latinoamericanos.

“Los chilenos tenemos que venir más a México, ir a Colombia, Perú, Argentina… fortalecer la región”.

También creen que actualmente existe un momento cultural importante para sentirse orgullosos de la identidad latina.

“Es un bonito momento para sentirse latino”.

El grupo explicó que su manera de trabajar también ha evolucionado con los cambios de la industria.

Antes grababan discos completos bajo los tiempos clásicos de las disqueras. Hoy lanzan canciones de manera continua mientras terminan el álbum.

“Grabar y sacar, grabar y sacar… nos acomoda”.

Aun así, dejaron claro que siguen creyendo profundamente en el formato del disco como experiencia completa.

“Nos encanta escuchar álbumes completos”.

Actualmente ya tienen varias canciones listas y adelantaron que seguirán publicando sencillos en plataformas digitales mientras completan los temas restantes del nuevo material.

“Luz eléctrica latina”: así definen el espíritu del nuevo disco

Cuando se les pidió resumir el álbum en una sola frase, la respuesta fue inmediata:

“Luz eléctrica latina”.

Después vino otra definición igual de precisa:

“Groove psicodélico del altiplano”.

Más allá de cualquier etiqueta, el objetivo principal parece ser uno: crear música que funcione como refugio emocional y experiencia colectiva.

“Queremos que la gente entre en la rueda de la redamancia”.