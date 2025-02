Overdoze, el nuevo proyecto de Randy Ebright y DJ Sunamy: una fusión de rock, pop y urbano

Imagen de la banda Overdoze (CORTESÍA)

El baterista de Molotov, Randy Ebright, y el productor y DJ Sunamy celebran la formación de una nueva banda a la que consideran como la unión de sus dos mundos: Overdoze, concepto con el que este sábado tendrán su debut en la Ciudad de México, en el escenario del Fuck Off Room de la Condesa.

Los músicos comparten que de una forma muy orgánica han logrado juntar el background rockero de Randy y el estilo más urbano y popero de Sunamy en este proyecto con el que ya tienen grabado su primer álbum.

“Hemos aprendido el uno del otro, la apertura de experimentar en otros estilos de cosas te lleva a descubrimientos nuevos. (Y en Overdoze) la apertura es 50/50”, comparte Randy en entrevista con Crónica Escenario.

Y si bien recién comienzan con la formación de su identidad como banda, aseguran que un factor importante es dejar los egos de lado.

“No estamos haciendo nada desde el ego ninguno de los dos entonces por eso no chocamos porque estamos abiertos siempre a escuchar al otro, que tal vez mi idea no es tan buena como yo creía; estar abiertos a escuchar y compartir también cuando algo no te parece”, señala Sunamy.

De esta colaboración se desprende su primer sencillo “14 de febrero”, cuyo video musical ya se encuentra disponible en YouTube y donde abordan el que para ellos es el significado de estar soltero, dotando el tema de un toque rebelde con líneas como “que chingue a su madre San Valentín”.

“Tal vez es un poquito ruda en cómo se expresa el sentimiento de la canción pero sigue siendo una canción de amor, de amor propio. Está celebrando que no necesitamos una pareja para pasar ni ese ni ningún otro día a gusto, para pasarla bien, ser feliz”, comenta Sunamy.

El DJ destaca que el show de mañana será su primera vez parándose frente a un micrófono por lo que existe un poco de nervio: “pero como decimos en colombia: quién dijo miedo, vamos con todo”.

En ese sentido, para Randy es la oportunidad de demostrar el potencial de la banda más allá de los arreglos que puedan hacer en el estudio.

“Yo prefiero y me encanta cuando juzgan el calibre de una banda por su show en vivo más que por su disco así que vengan”, comparte Randy.