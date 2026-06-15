¿Cómo va el conflicto legal de Christian Nodal por registrar la marca “El Forajido”?

Christian Nodal enfrenta obstáculo legal. Grupo Forajido se opone al registro de marca solicitado por el cantante regional.

Christian Nodal enfrenta un nuevo obstáculo legal en su intento por registrar la marca “El Forajido”, nombre con el que recientemente ha comenzado a identificarse públicamente y que busca sea la nueva identidad de su carrera artística.

El intérprete de “Adiós Amor” solicitó el registro de la marca “El Forajido” el pasado 22 de abril en la clase 41, correspondiente a servicios de entretenimiento, espectáculos y actividades culturales.

La solicitud llegó en medio de los rumores sobre una supuesta disputa con su padre y mánager, Jaime González, quien ha administrado durante años la imagen, la música y los negocios del cantante. Incluso, semanas atrás, Nodal sorprendió a sus seguidores al cambiar su nombre en redes sociales por “El Forajido” y asegurar durante una presentación que ni su nombre ni su imagen le pertenecían.

Grupo Forajido presentó una oposición formal ante el IMPI

Sin embargo, el pasado 15 de mayo, la agrupación mexicana Grupo Forajido, presentó formalmente una oposición ante el IMPI para impedir que la marca sea otorgada al cantante. José Manuel “Pepe” Maldonado, fundador, productor y baterista de la banda, explicó que la agrupación cuenta con registros previos del nombre y logotipo de Forajido, por lo que decidieron defender legalmente una identidad que han poco mas de 30 años.

La intención no es iniciar un conflicto personal con Nodal, sino evitar que existan dos proyectos artísticos utilizando nombres prácticamente idénticos dentro del mismo sector, situación que podría generar confusión entre el público.

El cantante aún puede responder y defender su solicitud

La oposición presentada por Grupo Forajido no significa que el IMPI haya descartado la solicitud del cantante. Se trata de una etapa normal dentro del proceso de registro en la que terceros pueden presentar argumentos antes de que la autoridad tome una decisión.

Una vez notificado, Nodal tendría un plazo de un mes para responder a los señalamientos y defender su petición, argumentando que no existe riesgo de confusión o que la marca puede coexistir legalmente con la ya registrada por la agrupación.

Por ahora, ni Christian Nodal ni su equipo han emitido un posicionamiento oficial sobre la oposición. Tampoco se ha informado si el artista continuará impulsando el registro o si buscará alternativas para desarrollar una nueva identidad comercial.