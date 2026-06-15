BelicoFest llega a Los Ángeles con Tito Double P, Santa Fe Klan y Gerardo Ortiz

BelicoFest prepara su edición 2026 en Los Angeles Foto: Cortesía (JAYPEGG)

La música mexicana vive uno de sus momentos más importantes a nivel internacional. Lo que hace apenas algunos años parecía un fenómeno regional, hoy llena estadios, domina plataformas de streaming y conquista a nuevas generaciones de oyentes dentro y fuera de Latinoamérica. En ese contexto, uno de los festivales dedicados al género más ambiciosos de los últimos años prepara un paso histórico en Estados Unidos.

BelicoFest prepara su edición 2026 en Los Angeles Foto: Cortesía (JAYPEGG)

Con una propuesta que reúne a algunas de las figuras más influyentes del movimiento y una apuesta por seguir ampliando el alcance de la música mexicana, BelicoFest anunció su llegada a una de las ciudades más emblemáticas para la cultura latina: Los Ángeles. Y lo hará con un nombre que se ha convertido en uno de los artistas más importantes del momento.

BelicoFest prepara su edición 2026 en Los Angeles Foto: Cortesía

Lineup oficial BelicoFest Los Ángeles: Tito Double P será el gran protagonista

BelicoFest confirmó que el cantante y compositor mexicano Tito Double P será el encargado de encabezar la primera edición del festival en la ciudad angelina, que se celebrará el próximo 12 de julio de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

El intérprete se sumará a un cartel que también incluye a figuras como:

Gerardo Ortiz

Santa Fe Klan

OhGeesy

Clave Especial

Chuyin

Régulo Caro

Snow That Product

Linea Personal

Stevie

Ilusión Eterno

Grupo Ajedrez

Anakin Larios

Low Clika

Santa Fe Klan

La organización destacó que el cartel busca reflejar el presente y el futuro del género, integrando propuestas consolidadas con nuevas voces que han impulsado la expansión internacional de la música regional mexicana.

BelicoFest LineUp oficial Foto: Cortesía

El BMO Stadium abre sus puertas a la música mexicana

La llegada de BelicoFest al BMO Stadium representa un momento significativo para la escena latina en Estados Unidos. Inaugurado en 2018, el recinto es la casa de los equipos de futbol LAFC y Angel City FC y tiene una capacidad de aproximadamente 24 mil personas para conciertos.

A lo largo de los últimos años, el estadio ha recibido a artistas internacionales de distintos géneros, desde Marco Antonio Solís y Junior H hasta bandas como Guns N’ Roses y BLACKPINK. Ahora, la música mexicana ocupará un espacio privilegiado en uno de los escenarios más importantes de Los Ángeles.

BelicoFest prepara su edición 2026 en Los Angeles Foto: Cortesía (JAYPEGG)

¿Dónde comprar boletos para BelicoFest?

BelicoFest se encuentra en su tercer año de vida y continúa creciendo de la mano de Spotify y de la productora For The Culture. En su edición de Phoenix 2025 logró reunir a más de 30 mil asistentes, con Peso Pluma como uno de los artistas principales.

Por ello, los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

BelicoFest prepara su edición 2026 en Los Angeles Foto: Cortesía (JAYPEGG)

Su expansión a Los Ángeles y la próxima llegada a San José forman parte de una estrategia para consolidar la presencia de la música mexicana en algunos de los mercados latinos más relevantes de Estados Unidos.

Los organizadores consideran que el género atraviesa una etapa histórica, en la que artistas y audiencias están redefiniendo el alcance de la música regional mexicana y llevándola a nuevos escenarios internacionales.

Tito Double P y el momento más importante de su carrera

El anuncio también confirma el extraordinario momento que vive Tito Double P dentro de la industria musical.

El cantante, originario de Sinaloa y reconocido por éxitos como Dos Días, Linda y diversos temas que han dominado las listas de reproducción, se ha convertido en uno de los exponentes más populares de la nueva generación de la música mexicana.

Con el lanzamiento de su álbum Acomodo, el intérprete ha consolidado una base de seguidores cada vez más amplia tanto en México como en Estados Unidos.

Sobre su participación en el festival, el cantante expresó su entusiasmo por regresar a Los Ángeles y adelantó que el público podrá escuchar nueva música y algunos de sus mayores éxitos.

La expectativa es alta. No solo se trata de un concierto más. BelicoFest busca convertirse en una plataforma que refleje cómo la música mexicana se vive, se comparte y continúa transformándose a través de distintas generaciones y comunidades latinas alrededor del mundo.