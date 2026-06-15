“Mi familia no recibirá ni un centavo”: esa fue una de las últimas voluntades que Oliver Tree dejó en su testamento

La muerte de Oliver Tree tomó por sorpresa a la industria musical y a millones de seguidores que lo conocieron por sus looks irreverentes, sus videos llamativos y sus canciones pegajosas. Pero entre las cosas que llamaron la atención tras el accidente, hubo una muy particular: la forma en que el artista imaginaba que sería su herencia y legado.

Semanas antes de perder la vida en Brasil, el cantante había hablado públicamente sobre algo que pocas celebridades suelen poner en el ojo público con tanta franqueza: su testamento.

Oliver Tree reveló que su familia no heredaría su fortuna

En una entrevista realizada meses antes de su fallecimiento, el músico compartió una postura que dejó sorprendidos incluso a sus seguidores más cercanos.

Lejos de pensar en una herencia tradicional, Oliver Tree explicó que había decidido que el dinero generado por su carrera no terminara dentro de su círculo familiar.

Su argumento no estaba relacionado con conflictos personales ni rupturas familiares, más bien, decía ver el éxito económico como una consecuencia colectiva del trabajo artístico y no como una propiedad exclusivamente individual.

Según contó, incluso si en el futuro hubiera tenido esposa o hijos, su intención seguía siendo prácticamente la misma: apoyar necesidades esenciales, pero evitar construir una fortuna heredada.

La declaración provocó reacciones encontradas. Para algunos fue una postura radical; para otros, una idea coherente con la imagen que proyectó durante años: alguien que veía el arte como una conversación constante y no como un patrimonio privado.

El dinero tendría otro destino: apoyar proyectos creativos

Más allá del impacto de la frase “nadie recibirá ni un centavo”, detrás de su decisión existía un plan más amplio.

El cantante explicó que había diseñado una estructura para que los ingresos derivados de su música siguieran financiando proyectos creativos después de su muerte.

La idea, según relató, era que una organización administrara esos recursos y seleccionara iniciativas artísticas que pudieran recibir apoyo económico con el paso del tiempo.

Para Tree, el valor de una carrera artística no terminaba cuando el artista deja de crear. Creía que las canciones, videos e ideas seguían teniendo vida propia y podían convertirse en combustible para nuevas generaciones de creadores.

Una decisión que tomó otro significado tras el accidente

Después de confirmarse el fallecimiento del artista en un accidente aéreo ocurrido durante su estancia en Brasil, aquellas palabras comenzaron a circular nuevamente entre fans y medios internacionales.

Lo que en su momento pareció una reflexión poco convencional terminó convirtiéndose en una de las dudas más comentadas alrededor de su legado.

Más allá del impacto mediático, la declaración abrió una pregunta que pocas veces aparece en el mundo del espectáculo: ¿qué significa realmente dejar huella?

En el caso de Oliver Tree, su respuesta parecía estar lejos de una fortuna heredada y mucho más cerca de dejar que el arte siguiera moviéndose incluso cuando él ya no estuviera.

La carrera del cantante estuvo marcada por contrastes: humor extraño, estética exagerada, comentarios incómodamente honestos y una relación poco convencional con la fama.