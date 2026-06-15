Inde Navarrete Buscarán el Oscar para Inde Navarrete, la actriz mexicoamericana protagonista de ‘Obsession’ (Instagram: @obsessionthemovie)

Si Obsession fuera una persona, al ver los elogios que está recibiendo, bien podría usar aquella icónica frase de Regina George: “¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?”

Cuando comenzó su recorrido en festivales, pocos imaginaban que Obsession, una producción de terror dirigida por el cineasta y youtuber Curry Barker, que cuenta con la participación de la actriz mexicoamericana Inde Navarrete, terminaría apareciendo en las conversaciones sobre los Premios Óscar de 2027.

Sin embargo, el filme se ha convertido en una de las sorpresas cinematográficas del año gracias a su desempeño entre la crítica y la respuesta del público.

Incluso los críticos y expertos de la industria cinematográfica consideran que podría convertirse en un fuerte contendiente durante la próxima temporada de los premios Óscar.

Inde Navarrette roba reflectores después de su interpretación en Obsession

Gran parte de la conversación en torno a Obsession se ha centrado en la actuación de la actriz Inde Navarrette, cuyo papel, en el que interpreta a Nikki, ha recibido elogios por parte de críticos y fanáticos del género del cine de terror.

Diversos análisis destacan la complejidad emocional del personaje y la intensidad que aporta a la historia.

Incluso en foros especializados y comunidades de seguidores del cine ya han surgido debates sobre la posibilidad de que su grandiosa actuación pueda recibir atención durante el periodo por las nominaciones al Oscar.

El fenómeno detrás de Curry Barker

Barker construyó una comunidad de seguidores a través de YouTube antes de dar el salto al mundo del cine.

Con Obsession, el realizador logró captar la atención de la industria gracias a una historia que combina elementos sobrenaturales con una trama centrada en las consecuencias de un deseo que se sale de control.

¿Cuál es la trama principal de Obsession?

La película sigue a Bear, un empleado de una tienda de música que utiliza un objeto sobrenatural para hacer que su amiga de la infancia, Nikki, se enamore de él. Lo que parece un sueño cumplido pronto se transforma en una situación aterradora cuando la obsesión comienza a tomar el control.

El cine de terror y el eterno reto ante los premios Oscar

Aunque el terror ha ganado terreno en años recientes, continúa siendo uno de los géneros menos reconocidos por la Academia.

Por ello, el principal desafío de Obsession será mantener el impulso que ha generado desde su estreno y que este film pueda llevarse a cabo en una campaña fuerte que dé cara a la temporada de premios.

Por ahora, la película ya consiguió algo poco común para una producción independiente de horror: colocarse en la lista de conversaciones de Hollywood varios meses antes de que inicie oficialmente la lista de elecciones de películas nominadas por los Óscar.