House of the Dragon es perfecta según la crítica: así son las primeras reseñas de la tercera temporada

House of the Dragon temporada 3. La tercera entrega debutó con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

A unos días de su estreno, la tercera temporada de House of the Dragon ya comenzó a recibir sus primeras críticas y las opiniones no podrían ser más favorables para HBO. Al parecer, todo apunta a que la serie ha recuperado el nivel que la convirtió en una de las producciones más importantes de la televisión, al grado de alcanzar una calificación perfecta en sus primeras valoraciones a través de Rotten Tomatoes.

La nueva entrega, que llegará a streaming el próximo 21 de junio con un total de ocho episodios, mantiene actualmente un 100% de aprobación basado en críticas publicadas por medios especializados que pudieron ver algunos capítulos con antelación.

De acuerdo con la critica, es probable que la serie haya enderezado su camino

Varios especialistas destacan que la narrativa se siente con más enfoque y madurez, sin renunciar a las grandes batallas, las intrigas políticas y los conflictos familiares que caracterizan al universo de Westeros.

Por otro lado, también hay opiniones que consideran que la nueva temporada vuelve a estar a la altura del legado de Game of Thrones, señalando que se presentan algunas de las mejores actuaciones vistas hasta ahora dentro de la serie. Es muy seguro que la producción haya logrado corregir varios de los problemas narrativos que fueron duramente señaladas en la entrega de la segunda temporada.

Todas las reseñas son sorprendentemente positivas, aunque algunas adoptan una postura más cautelosa al señalar que el aumento en la espectacularidad visual no siempre beneficia el desarrollo de la historia y que ciertos momentos priorizan el espectáculo por encima de la narrativa. Sin embargo, incluso las opiniones más moderadas coinciden en que la serie sigue ofreciendo momentos de gran impacto y una producción de primer nivel.