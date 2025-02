James Gunn confirma el nuevo Batman del DCU y descarta a Robert Pattinson

Vienen una nueva etapa para el Caballero Oscuro y James Gunn revela nuevas noticias del universo DC Cómics Crédito: Especial

En una reciente conferencia de prensa, James Gunn y Peter Safran, codirectores ejecutivos de DC Studios, han aclarado la dirección futura del personaje de Batman en el Universo DC (DCU). Contrario a especulaciones previas, han confirmado que Robert Pattinson no será el encargado de interpretar al Caballero Oscuro en este nuevo universo cinematográfico.

Gunn enfatizó que, aunque admiran el trabajo de Pattinson, su versión de Batman continuará en un universo separado bajo la dirección de Matt Reeves. Por su parte, Safran añadió: “Lo amamos, pero tenemos que introducir un Batman en el DCU. Es imperativo. Ese es el plan para The Brave and the Bold“.

The Batman The Batman (La Crónica de Hoy)

The Brave and the Bold será una película que presentará una nueva iteración de Batman dentro del DCU, explorando la relación entre Bruce Wayne y su hijo, Damian Wayne, quien asumirá el papel de Robin. Este proyecto se basará en la aclamada serie de cómics de Grant Morrison y será dirigido por Andy Muschietti, conocido por su trabajo en The Flash.

Mientras tanto, la saga de The Batman de Matt Reeves, protagonizada por Pattinson, continuará de manera independiente bajo el sello “DC Elseworlds”. La secuela, titulada The Batman – Part II, tiene su estreno programado para el 1 de octubre de 2027.

Esta estrategia permite a DC Studios desarrollar múltiples versiones del personaje simultáneamente, ofreciendo a los fanáticos diversas interpretaciones del icónico superhéroe en diferentes contextos narrativos.