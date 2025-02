Muere Michelle Trachtenberg, estrella infantil de Nickelodeon y figura de ‘Gossip Girl’

La actriz Michelle Trachtenberg (ESPECIAL)

Michelle Trachtenberg, ex actriz infantil que protagonizó Harriet the Spy y Buffy the Vampire Slayer y luego apareció en Gossip Girl, falleció. Tenía 39 años.

Trachtenberg fue encontrada muerta el miércoles por la mañana en su apartamento de Nueva York, dijo la policía a The Times en un comunicado.

La actriz fue encontrada muerta por su madre alrededor de las 8 am en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en Central Park South, dijo la policía.

“Al llegar, los agentes observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin respuesta. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido. No se sospecha que haya cometido ningún delito”, se afirma en el comunicado. El médico forense realizará una autopsia.

ABC News informó que murió por causas naturales después de someterse recientemente a un trasplante de hígado y que podría haber estado experimentando complicaciones.

Trachtenberg comenzó a actuar con papeles como invitada en Law & Order y Clarissa explains it all de Nickelodeon a principios de los años 90.

Apareció en algunos episodios de All my children, pero saltó a la fama en la serie de Nickelodeon, The Adventures of Pete & Pete, haciendo su debut cinematográfico y obteniendo su gran oportunidad en la película de 1996, Harriet the Spy, en la que protagonizó junto a Rosie O’Donnell, Gregory Smith y J. Smith-Cameron.

A principios de la década de 2000, interpretó a la hermana menor de Sarah Michelle Gellar, Dawn, en Buffy the vampire slayer de Joss Whedon, y apareció en 66 episodios de la serie de televisión de WB durante tres años.

No está claro si Trachtenberg iba a aparecer en la secuela que Gellar confirmó que se realizaría el mes pasado.

En 2021, Trachtenberg habló sobre su experiencia en la exitosa serie a raíz de las acusaciones de mala conducta hechas contra Whedon, su creador, por Gellar, su coprotagonista Charisma Carpenter y la estrella de DC Extended Universe, Ray Fisher.

Trachtenberg acusó al guionista y director de comportamiento inapropiado y “muy malo”, aunque no especificó sus presuntas acciones. “Esto debe saberse”, escribió Trachtenberg en Instagram, alegando que había una regla en el set que decía que a Whedon “no se le permitía estar solo en una habitación” con ella.

“Lo que hizo (Whedon) fue muy malo, pero ganamos, ¡sobreviviendo!”, escribió. Whedon luego negó las acusaciones.