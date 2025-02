Sabino llega al Estadio GNP, el paso más grande de una carrera congruente

El rapero Sabino (Adrián Contreras)

El creador del Sab Hop, Pablo Castañeda Amutio mejor conocido como Sabino, se prepara para hacer retumbar el Estadio GNP el próximo 28 de febrero, luego de conquistar distintos festivales reventar escenarios como el Pepsi Center y el Palacio de los Deportes, concierto que el propio rapero guadalajareño considera el más grande hasta el momento en su trayectoria aunque no se aleja de los escenarios más cercanos y personales.

En conferencia de prensa donde el rapero, compositor y diseñador reunió a un número considerable de elementos de la prensa y algunos fans, compartió los pormenores de su presentación, donde aseguró que este show hará un viaje por todo el universo del Sab Hop, con temas de amor y desamor.

“Me siento bien, me siento muy emocionado de esto que está pasando con el Estadio GNP, la verdad es que nunca me imaginaba que pudiéramos participar en un evento donde el cartel fuera mi nombre en este lugar a donde he venido a ver a muchísimas bandas que admiro mucho, donde he conocido a mucha gente”, aseguró el músico.

“A partir de que lo anunciamos se convirtió en mi responsabilidad hacer un show para que cada persona que venga se vaya con algún momento, recuerdo o aprendizaje chido y es precisamente lo que estamos diseñando”, continuó.

“La misión siempre ha sido, o la mejor manera de describirlo, es como tener una caja de remedios o de soluciones, osea, si te sientes bien, triste, emocionado, si empezaste una relación, si terminaste una relación, que puedas abrirla y encontrar una canción que te acompañe en ese momento importante de tu vida, musicalmente creo que esa es la misión”, explicó el rapero.

INVITADOS DE HONOR

Además contará con algunos invitados especiales como Lng/SHT con quien canta “Los raros de la clase”; DAAZ con quien canta “Motel California”; Caloncho con quien interpreta “Bien del puerco”; Fer Casillas con quien interpreta “Nuevequince” y Ferraz con quien canta “Pasiones”, entre otros por confirmar.

El evento con la prensa, no solo sirvió como un espacio para la información, sino también como una oportunidad para compartir su particular estilo musical, en compañía de Las Incuestionables, interpretó algunos temas como “Guapa”, “Única testigo”, “Como lo marca el manual” y su nueva canción “Luego lo hago”, una oda al deporte de la procrastinación, tema que será lanzado próximamente.

Aunado a esto, el artista de Guadalajara también es parte del cartel de Vive Latino 2025 dando una masterclass sobre el Sab Hop en la “Aldea musical”. Además, Sabino adelantó una colaboración con el rapero español El Chojin, con quien ha estado en contacto gracias a la esposa de éste, una rebelde del pop, o seguidora de su música.

“Sab Hop no solo es la música es todo este universo gráfico, a mi me gusta entenderlo como un movimiento donde muchas personas nos identificamos, y dentro de este movimiento existe un lenguaje en común, existen palabras que solo conocen los reales rebeldes del pop, existen personajes que vienen de mi cabeza luego los materializamos”, explicó Sabino.

Por otro lado, al finalizar la conferencia, Sony Music México entregó un reconocimiento a Sabino por sus canciones más exitosas, algunas de las cuales han alcanzado certificaciones Platino y Oro.

“La conexión que tengo con mis rebeldes, mis ranitas, mis cariños es la base y ahora el fundamento del Sab Hop, creo que sin ellos no hay nada”, finalizó.