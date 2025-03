Premios Oscar 2025: Brasil llega con una historia amarga con ‘Aún estoy aquí’

El país latino celebra el éxito de Aún estoy aquí (ESPECIAL)

Brasil tiene una potente industria cinematográfica que nunca ha terminado de encandilar a la Academia de Hollywood. La historia del país con los Oscar está repleta de desdichas, pero este domingo su suerte puede cambiar con Ainda estou aqui (Aún estoy aquí).

El alabado largometraje de Walter Salles sobre la desaparición de un padre de familia durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) opta a tres Oscar: mejor película, mejor película internacional y mejor actriz, por la interpretación de Fernanda Torres.

“La expectativa es muy grande, aunque tengo la impresión de que ya somos vencedores”, afirmó a EFE el productor y director Paulo Mendonça, vicepresidente de la Academia Brasileña de Cine.

La ceremonia del domingo se vive en Brasil con la ilusión de la final de un Mundial de fútbol. Puede decirse que el país acaricia su primer Oscar con una película propia -aunque en la producción figure la francesa Mact-, después de una veintena de nominaciones.

Y aunque parece con menos posibilidades, si Torres gana el Oscar -frente a Demi Moore, Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo y Mickey Madison- también sería un hito, la primera estatuilla para un intérprete brasileño.

Pero el camino de Brasil en los Oscar se inició hace ya muchos años, en 1945, cuando el compositor Ary Barroso estuvo nominado por la canción ‘Río de Janeiro’, en el musical estadounidense Brazil. Ese fue el primer sinsabor.

Una veintena de nominaciones y pocas alegrías

Quince años después, Orfeu negro, una coproducción franco-italiana-brasileña, basada en la obra teatral del poeta Vinícius de Moraes, con banda sonora de Tom Jobim, y grabada en portugués en Río de Janeiro, se proclamó vencedor en la categoría de mejor película extranjera.

Sin embargo, ese galardón pasó a engrosar las estadísticas de Francia, pues su director (Marcel Camus) nació allí.

En 1986, Kiss of the spider woman (O beijo da mulher aranha), coproducción estadounidense-brasileña dirigida por el argentino Héctor Babenco, recibió cuatro nominaciones, entre ellas la de mejor película, pero solo se lo llevó el actor William Hurt.

Tendrían que pasar diez años para volver a ver a Brasil en los Oscar. Rompieron la sequía O quatrilho (1996) y O que é isso, companheiro? (1998) con sendas nominaciones a mejor película internacional.

En esta última cinta, que cuenta el secuestro del embajador de Estados Unidos en Brasil que tuvo lugar en 1969 a manos de un grupo de guerrilleros, participa, por cierto, una joven Fernanda Torres. Pero el Oscar pasó de largo de nuevo.

La gran decepción con Central do Brasil

Brasil recobró la ilusión en la gala de 1999 con Central do Brasil, también de Salles.

Como ha pasado con Aún estoy aquí, el filme venía de recabar multitud de éxitos en festivales internacionales. Había ganado el Oso de Oro y un Globo de Oro, entre otros premios, y recibió la nominación al Oscar a mejor película extranjera.

Fernanda Montenegro, la gran dama del cine brasileño y madre de Fernanda Torres, fue nominada a mejor actriz por su excelso papel como Dora, una profesora jubilada que ayuda a un niño analfabeto a dar con el paradero de su padre.

Y llegó un nuevo fiasco. La vida es bella, de Roberto Begnini, derrotó a Salles y Gwyneth Paltrow se impuso a Montenegro por su interpretación en Shakespeare in love.

La victoria de la actriz californiana aún escuece entre los brasileños. Es una espina clavada en el imaginario colectivo nacional.

“Fue una decepción tras otra”, pero “el tiempo ha servido para atenuar los dolores”, expresa Mendonça.

Esos dolores se extenderían a la edición de 2004. ¿La víctima? Cidade de Deus, un fiel retrato de la violencia y la pobreza que sufren las favelas de Río.

La obra de Fernando Meirelles consiguió cuatro nominaciones (mejor director, mejor guión adaptado, mejor fotografía y mejor edición) y se marchó de vacío. El gran triunfador de esa noche fue la última entrega de la saga de The Lord of the Rings.

Recientemente, Carlos Saldanha rozó la estatuilla a mejor filme de animación con Ferdinand (2018) y Petra Costa, a mejor documental con The edge of democracy (2020), donde narra los bastidores del juicio político que desembocó en la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Para Mendonça, a Brasil siempre le sobró calidad y le faltó trabajo de marketing, es decir, saber venderse en Hollywood. Con Aún estoy aquí ha sido completamente diferente y la campaña ha sido un éxito.

“Puede ser el faro para un nuevo momento del cine brasileño”, zanja.