Premios Oscar: El acento de Adrien Brody reabre las heridas de Hollywood en torno a la IA

Polémica de The Brutalist en los Oscar por el uso de la IA (ESPECIAL)

El uso de la inteligencia artificial (IA) para pulir el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones en el drama The Brutalist ha sacudido los cimientos de una industria que en 2023 paralizó durante más de 100 días una de las maquinarias más potentes de EU para regular su uso en el cine.

La cinta de Brady Corbet compite por 10 nominaciones a los Oscar, incluida a mejor película por la puesta innovadora y particular que presenta: costó cerca de 10 millones de dólares (muy poco presupuesto considerando las grandes producciones de Hollywood), dura más de tres horas y fue rodada en el formato con el que se filmaba en la década de 1950, fecha en la que está ambientada.

La actuación de Brody ha sido muy elogiada por la crítica: su interpretación de un arquitecto judío-húngaro que emigra a EU tras la Segunda Guerra Mundial en busca del sueño americano lo sitúa entre los favoritos a alzarse con la estatuilla a mejor intérprete masculino el próximo 2 de marzo.

Llegará a la gala tras haber ganado el Globo de Oro, el BAFTA o el Critics Choice Awards, entre otros premios, aunque el último galardón de importancia, el del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood se lo arrebató Thimothée Chalamet, por su interpretación de Bob Dylan en A complete unknown.

Pero el camino de The Brutalist para consagrarse en los Oscar se ha visto empañada por las declaraciones de uno de los editores de la película, Dávid Jancsó, que afirmó que se empleó tecnología IA para mejorar el diálogo en húngaro de Brody y su compañera de reparto, la británica Felicity Jones, que también está nominada.

“Soy hablante nativo de húngaro y sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender a pronunciar. (...) Es extremadamente único. Entrenamos a Brody y Felicity Jones e hicieron un trabajo fabuloso, pero también queríamos perfeccionarlo para que ni siquiera los nativos notaran la diferencia”, dijo en una entrevista con la revista especializada en tecnología Redshark.

Por su parte, Corbet precisó en declaraciones a The Hollywood Reporter que el uso de la IA en la película “se utilizó solo en la edición de diálogos en húngaro, específicamente para refinar ciertas vocales y letras para lograr precisión”.

“Las actuaciones de Adrien y Felicity son completamente suyas”, defendió el director en un intento de no restar valor a las interpretaciones de los actores, quienes trabajaron varios meses con una experta de dialecto.

Las huelgas de Hollywood retumban en la sombra

Hablar de IA en la meca del cine significa recordar la histórica huelga de guionistas, actores y productores de cine que en 2023 paralizó durante más de 100 días una de las industrias con mayor peso económico en Estados Unidos.

Entre sus múltiples demandas para mejorar las condiciones del sector, que provocó pérdidas de seis mil 500 millones de dólares para la economía californiana, se encontraba limitar el uso de la IA en la profesión.

Estas preocupaciones saltaron de hecho a la esfera política, con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, endureciendo las restricciones de esta tecnología y fijando cotos para que los grandes estudios de Hollywood precisaran de un consentimiento expreso para explotar la imagen de los artistas.

Jancsó admitió que el uso de la IA resulta controvertido entre miembros del sector, pero consideró que “no debería serlo”.

“Deberíamos tener un debate muy abierto sobre qué herramientas puede proporcionarnos la IA. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes”, sostuvo en Redshark.

Y es que, pese a que la que la histórica huelga logró importantes avances en el sector, todavía persisten brechas en la industria del entretenimiento.

Un estudio a 300 trabajadores de la industria publicado en enero del año pasado reveló que tres cuartas partes de los encuestados indicaron que la IA contribuyó a eliminar, reducir o consolidar los puestos de trabajo en sus empresas, según The Hollywood Reporter.

Solo superada por el narco musical Emilia Pérez con 13 candidaturas, The Brutalist compite a mejor película con el musical Wicked, quien opta a la misma cantidad de premios, Anora, A complete unknown, Conclave, Dune: Part two, la brasileña I’m still here, Nickel Boys y The substance.