‘Contraataque’, un destacado filme mexicano de acción con momentos emotivos

Fotograma de 'Contraataque' (CORTESÍA)

Contraataque, la nueva película de Chava Cartas es una trepidante historia de acción situada en el estado de Tamaulipas que narra cómo un equipo de élite del Ejército mexicano sufre una emboscada por parte del crimen organizado y debe cruzar la sierra mientras es perseguido por aquellos que buscan eliminarles, encontrando en el camino a civiles secuestrados, formando una alianza donde la supervivencia es el único motor les queda.

La cinta es protagonizada por Noé Hernández, Luis Alberti, Mayra Batalla, Luis Curiel, Guillermo Quintanilla, Leonardo Alonso, Guillermo Nava y David Calderón León.

UN FILME CON COMPROMISO

En entrevista para Crónica Escenario, el actor Luis Alberti nos comentó sobre su participación en ella, afirmando que está “súper orgulloso, súper emocionado, súper agradecido con la producción, con Chava Cartas, con Francisco González, con todo el equipo. Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo”, comenzó.

“Uno cuando hace cine, uno siempre pone su mejor esfuerzo y los mejores deseos y el compromiso mayor que se puede con las condiciones que se tienen para lograr un buen resultado. En este caso la producción tomó muy buenas decisiones desde el inicio y se echó toda la carne al asador”, añadió.

“Considero que con este proyecto estamos corriendo un riesgo en muchos sentidos, se invirtió lo que se tuvo que invertir, se pusieron todos los recursos necesarios, se entrenó lo que se tuvo que entrenar, se hizo un equipazo y pues ahí está el resultado. Chava Cartas ha estado toda su vida soñando con hacer esta película y por fin la hizo y pienso que lo hizo maravillosamente”, complementó.

MINUCIOSO EN EL ELENCO

Por su lado Guillermo Nava nos cuenta que “desde la selección del elenco, de todo el equipo de trabajo, todo el crew, es una apuesta que producción hace para empezar a contar una historia desde otro lugar, intentando contar una historia desde un trasfondo distinto, donde la prioridad no sea a lo mejor un ‘actor famoso’ sino la prioridad está puesta en otro lugar, está puesta en la historia, en el discurso, en lo que queremos contar”, dijo.

“Y entonces cuando ves el resultado y te das cuenta que lo que me llama la atención es una historia entrañable de amigos, de honor, y no estoy pensando en quién es el protagonista”, añadió.

Para David Calderón, interpretar al médico de este grupo supuso un reto, recordando que “tuvimos esta preparación primero con Fidel Cerda que fue nuestro maestro en artes marciales, él fue el que nos metió primero la mentalidad de guerrero, de sobrevivir, de luchar contra tus límites, contra tu perímetro”, comentó.

“Y ya después vi los valores del guión de la película, del ejército, yo trabajé particularmente con el compromiso del servicio, de estar muy pendiente del servicio al pueblo, a mis compañeros, siendo el médico fue uno de los valores que yo más trabajé, justamente el servicio”, agregó.

DE JUGAR CON SOLDADOS A ENCARNARLOS

Luis Curiel, el miembro más joven del grupo de élite nos dice que “mi niño de 8 de 9 años que jugaba con sus soldados está fascinado con el resultado” ya que el trabajar en estos proyectos siempre genera incertidumbre porque no hay esos referentes en el cine nacional”, mencionó.

“Entonces, de pronto que salga con esta calidad y darte cuenta que eres parte de esta nueva visión… siento que estamos muy acostumbrados a otras narrativas que nos cuentan acerca de la mafia y sus hazañas, pero ¿y dónde están las historias de héroes y sus proezas?”, continuó.

“Y esta es una película de héroes y pues me siento muy contento de ser parte de esta visión de Chava Cartas, él lo tenía clarísimo desde el principio, nos invitó a su aventura y nos contagió de su emoción y en ese barco fuimos y por eso el resultado”, complementó.

En esta película Mayra Batalla da vida a una madre que es secuestrada por el crimen organizado cuando descubren una fosa clandestina, obligándole a tomar decisiones duras para sobrevivir, siendo su personaje:

“Una mujer que toma las armas, como tantas mujeres que desgraciadamente lo tienen que hacer, y me gusta que no sea esta heroína con cuadritos en la panza y entonces balacea a todo el mundo, ese estereotipo, sino una mujer real de a pie que está defendiendo a su hija, su vida misma. Y por supuesto no es que se crea mejor que sus contrincantes, sino que está dispuesta a morir en la batalla”, contó.

ADMIRACIÓN ENTRE ACTORES

Luis Alberti sobre la gran secuencia final donde él y Noé Hernández tienen un mano a mano comenta que “Noé sin duda es, hoy por hoy, un gran referente de nuestro cine. Yo pienso está siendo el actor más grande, cada personaje que lo vemos hacer es más grande, lo hace más increíble y pues ahí vamos todos detrás”, dijo.

“Nos conocemos desde hace años y encontrarnos aquí para nosotros fue un gusto, fue de ‘carnal, por fin nos toca juntos’ y nos enfrentaron a este reto porque nos tocaba este cuerpo a cuerpo que, para mí, yo pienso, fue la parte más difícil del entrenamiento que tuvimos, porque te enfrentan a tus límites y nos llevaba más allá, en un sentido emocional, en un sentido físico”, siguió.

“La verdad es que nos divertimos mucho y sobre todo siempre existió mucha confianza entre nosotros, mucha confianza, sabíamos que ambos estábamos frente a un compañero responsable, generoso, profesional y que ambos finalmente estamos siendo contratados para sacar un trabajo adelante. Sabíamos ambos que no estábamos solos en eso”, complementó

HABLAR DEL MÉXICO DESDE EL LADO MÁS HUMANO

También puntualizó sobre la película que “estamos hablando de México, la cuestión sucede en México y en México tenemos una realidad que naturalmente se refleja en nuestra pantalla pero el objetivo es precisamente poner en la pantalla personajes mexicanos, seres humanos que sí están comprometidos con la justicia y dejar un mensaje de esperanza y dejar un mensaje en donde nosotros como mexicanos sí también podemos ser héroes”, expresó.

“El Capitán Guerrero es el líder de esta célula y él es ese soldado que tiene que seguir adelante sin dejarse afectar. Y eso también fue algo interesante en este personaje y algo difícil de llevar porque si bien estamos en una situación muy álgida, de mucho peligro y de supervivencia extrema, este personaje es el que los lleva a todos y el que le tiene que dar seguridad a todos en el momento”, sumó.

MOMENTOS DE GRAN QUÍMICA

Una de las interacciones importantes de la cinta se da entre Guillermo Nava y Luis Curiel, el primero comenta de ella que “además de la química que existe personalmente entre él (Luis) y yo como amigos, desde que lo leímos (el guión) hay veces que hay cosas que aunque no están a simple vista intuitivamente existen y uno como como actor las ve” lo que permitió que “la historia se empezara a dar y yo siempre he dicho que la actuación es un ejercicio de generosidad y Luis es un actor generosísimo”, dijo.

“Eso hace que entonces se empieza a dar este intercambio natural en el cual cuando menos te das cuenta ya se empieza a dar ese paternalismo, se empieza a dar esta cosa familiar entre Toro y Pollo, entre esa pérdida, pero te diría que es el resultado del trabajo y de la generosidad de mi compañero, o sea, creo que eso yo lo aplaudo, es un compañero muy generoso y espero yo también serlo y me imagino que por algo ahí se está dando”, expresó.

DETALLES DE UNA HISTORIA COMPLEJA

Curiel por su parte nos compartió que “yo desde que leí el casting a mí lo que más me cimbró fue la relación que tenía Jorge con su hermano y con su papá y yo identifiqué que esa era la llama del por qué hacía lo que hacía, del por qué se enlistó, del por qué seguir con el legado, desde dónde los vínculos, desde dónde la herida. Y para mí eso fue lo que condujo a mi Pollo a lo largo de toda la película y de todo el proceso”, comentó.

Revelando que “yo me dije que quiero encontrar dentro de esta célula quién es mi hermano. Y entonces en el proceso yo pensé que iba a ser alguien y cuando estuvimos encuartelados me di cuenta que era Memo y entonces un día que estábamos a punto de dormir, le toqué en su cuarto y le dije ‘oye, mañana viene la escena de los tenis y te quiero compartir qué es lo que yo siento con respecto a los tenis y mi historia con relación a eso’”, recordó.

“Entonces le cuento la historia que yo había estructurado de mi hermano y le dije para mí, para Pollo, tú eres esa figura. Y entonces esa noche nos quedamos despiertos, creando y encontrando ese vínculo y esa relación que hizo la diferencia a lo largo de la película”, añadió.

RETOS QUE PROPUSO EL DIRECTOR





También Curiel nos dijo que esta cinta “fue un reto, yo al principio pensé que no me veía como un soldado, que no era un soldado, que incluso Chava Cartas se había equivocado en la elección y me daba mucho pánico porque los soldados que yo había visto eran de películas gringas, inglesas y francesas, y cuando nos encuartelaron ver que existía un Toro, un Tanque, un Pollo dentro de las Fuerzas Especiales, que tenían nuestras estaturas que tenían nuestras complexiones…”, dijo y continuó:

“Que tenía nuestros rostros, nuestro color de piel, dije “si soy un soldado, soy un soldado mexicano’ y eso me dio mucha seguridad e hizo la diferencia del contacto con el personaje y de sentirlo en mi piel y de sentir que yo podía darle vida voz y cuerpo a Jorge”, añadió.

Por su parte Leonardo Alonso comentó que estaba muy orgulloso de su participación en la cinta porque “el personaje de Damaso está inspirado en un abuelo del escritor (José Rubén Escalante Méndez) que perteneció a las Fuerzas Armadas” y porque “Chava Cartas me ha escogido para este gran personaje” el cual se creó bajo la mirada del director, quien “me envió tres películas y me dijo ‘tu personaje es tal’”, expresó.

“Él tenía muy claro cómo era cada uno de los personajes, él sabe lo que tiene que hacer, está acostumbrado a grandes batallas, puede tomar el control” lo que permite se resalte “el lema de nuestras fuerzas especiales, que es todo por México” por lo que todo “está estructurado desde la escritura y desde la dirección de Chava Cartas, que eso es lo importante cuando tú entras a un proyecto, guiarte por las cabezas de este proyecto y solamente llegar al fin que ellos ya tienen claro”, dijo.

“Chava tenía clarísima esta película y a lo mejor si nosotros teníamos miedo, él decía ‘sí puedo hacerla’, él estaba seguro de lo que iba a hacer y se ve en pantalla”, complementó el actor.

EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LA CINTA

Un punto importante para la creación de los personajes fue el uso de las armas del ejército, ante lo que David Calderón nos dijo que “fue muy divertido porque nos enseñaron cómo armar un arma, cómo desmontarla, cómo cargarla, cómo guardarla, cómo mantenerla en descanso, cómo apuntar y todo”, dijo.

Un comentario a lo que Alberti apuntó que “pueden llegar a parecer tonterías o banalidades, pero no lo son. La presencia, la actitud de un soldado tiene que ver con esa resistencia y esa disposición comprometida para, sabiendo que vas a enfrentar a un enemigo peligroso y que tú seas capaz de enfrentarlo depende no solo tu vida sino también la vida de otros”, mencionó.

Y sobre la filmación del enfrentamiento final, recalcaron que fue una semana de llamados nocturnos, un momento en que Mayra nos dice que “no sé cómo es que lo logra Chava, pero se vuelve más allá de los malos contra los buenos, sino tiene que ver con creencias familiares, el honor visto desde varias aristas”, destacó.

Por ejemplo el villano “el personaje está cuidando el honor de su padre, de su hermano, de su familia, y por algo llegó ahí” y filmar esa secuencia “fue muy emocionante la verdad, creo que tenemos ese referente de estar en la tarde/noche con la familia viendo esas películas de acción en Canal 5 y emocionarnos, conocemos esa sensación y que ahora desde México podamos contar eso y sentir que esta muy bien hecho es padrísimo, se siente muy bien”, sumó.

UN FILME DE ACCIÓN CON MOMENTOS EMOTIVOS

Mientras Curiel nos dijo que “una de las cosas que más me gustan de la película es que es una francamente de acción pero con momentos emotivos muy particulares que, si eres amante de las películas de acción vas a conectar y si no también”, explicó.

“Porque sin perder la acción vas descubriendo un poco estos hilos que se tejen entre la interacción de las de cada uno de los integrantes de la célula y de su pasado y a mí lograr ver el pasado de cada uno de los soldados a través de su mirada, porque no hay secuencias que nos cuenten acerca de ellos, no hay mucha información en el guión pero lo ves a través de los ojos y eso me gusta mucho”, añadió.

Para Alonso “las últimas tres semanas fueron las más pesadas, ya la última semana estábamos muertos porque aparte era algo físico, yo tenía sangre en las noches en mis rodillas porque muchas escenas, durante el traslado en la sierra, nos hincábamos y yo no traía rodilleras hasta la casa, pero era parte de, estábamos entrenados mental y físicamente para eso y es un gozo”, dijo.

“La gente piensa que hacer una película es muy cómoda y muy fácil y es lo más pesado del mundo. Ahora imagínate una de acción, mi AK-47 pesaba casi 17 kilos, entonces cargar eso durante todo el tiempo... pero que el esfuerzo al final vale la pena”, siguió

“190 países, quiere decir que Netflix le apuesta que es una gran producción mexicana, pues gracias a Videocine, Draco Films, Francisco González Compean y Chava Cartas, el guión del querido Rubén Escalante pero Chava siempre hace crecer los guiones, siempre”, concluyó.

La cinta tendrá un breve estreno en salas de Cinemanía del 25 de febrero hasta el 9 de marzo, llegando a pantallas de Netflix el 28 de febrero.