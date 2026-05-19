Capitulo final de The Boys: ¿A qué hora estrenará en México por Prime Video y Cinépolis?

Final The Boys Este 20 de mayo, el capítulo final estará disponible en streaming y en algunas salas de cine en México.

Este jueves 20 de mayo concluirá la historia de The Boys, una de las series emblemáticas de Prime Video desde su lanzamiento. Butcher, Homelander, Huggie Campbell y compañía terminarán con lo iniciado en 2019 cuando estrene el capítulo final de la quinta y última temporada, un evento que incluso podrá verse en salas de cine de nuestro país. Esto es lo que tienes que saber

¿A qué hora estrenará el capítulo final de The Boys en México?

Tal como se anunció desde hace semanas, el último episodio llegará al streaming este miércoles 20 de mayo a través de Amazon Prime Video. El capítulo, titulado “Blood and Bone” con una duración aproximada de 65 minutos estará disponible próximamente en esta plataforma.

El estreno será a las 2:00 horas, al igual que los capítulos anteriores, por lo que deberás tener tu alarma lista para disfrutar de uno de los eventos televisivos más esperados de este 2026 y evitar los spoilers cuando llegues a tu escuela u oficina el día de mañana.

Por otra parte, la cadena Cinépolis, anunció oficialmente que tendrá funciones con el final de la serie en 4DX en funciones entre las 00:00 y las 1:00 horas, por lo que es otra opción para poder presenciar el gran final de esta historia. Consulta disponibilidad en tu sala más cercana.

¿De qué tratará el capítulo final de The Boys y cuál está siendo la reacción de los fans?

En términos generales de trama, el final se centra en el enfrentamiento definitivo entre Butcher y Homelander, con intervenciones clave de personajes como Kimiko (potenciada con habilidades inspiradas en Soldier Boy), Starlight, Hughie y posiblemente Ryan. Se esperas que se resuelvan elementos como el virus anti-supes, el poder de Homelander (potenciado con V1), muertes significativas y un intento de restaurar cierto orden o equilibrio en un mundo caótico.

Algunos fans han expresado molestia y decepción con el desarrollo del cierre, principalmente por percepciones de ritmo irregular en la temporada final y expectativas no cumplidas. Muchas críticas se centran en que episodios previos al último (especialmente el 7) se sintieron más contemplativos o de desarrollo de personajes, con menos acción explosiva de lo que el público anticipaba para una temporada de cierre.

Esto generó quejas sobre “relleno”, subtramas que se resuelven de forma apresurada o predecible en el final, y la sensación de que no todo cierra con la intensidad o la satisfacción esperada tras años de buildup.