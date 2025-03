Yanet García se pone a prueba en ‘Qué huevos Sofía’: “El cine mexicano se merece gente preparada”

Yanet García en la premiere de Qué huevos Sofía (ESPECIAL INSTAGRAM)

Yanet García interpreta a Pamela en la cinta Qué huevos Sofía una mujer que ha basado su éxito en una compañía en su aspecto personal y en su relación amorosa con su jefe, hasta que éste la hace a un lado.

En ese momento Pamela demostrará que no es solo una cara bonita sino que es una mujer con una clara idea de lo que quiere en la vida y tomará revancha junto a sus compañeros que también han sido mal tratados por un jefe tiránico y déspota.

En Crónica Escenario conversamos con Yanet García en la semana de estreno de Qué huevos Sofía.

Platícanos de este personaje que no sé si está por amor, no sé si está por lealtad a una empresa, el amor a una persona y como las tragedias griegas es la amante que espera un día ser la esposa pero de repente también este arco dramático que pasa de ser solo una cara bonita y un cuerpo bonito a ser alguien que desea tener lo suyo y se une a otras personas que desean lo mismo, que desean quitarse ese yugo de un mal jefe. Platícanos de este personaje.

Bueno, Pamela es una mujer muy guapa, es muy inteligente, muy preparada, es astuta,

tiene un corazón muy noble. Pamela, siempre lo digo que su único error fue enamorarse del hombre equivocado porque ella es una pieza clave en la compañía donde habla perfectamente inglés ve todo el tema de contratos y ella tiene la esperanza de tener un mejor puesto en la empresa y porque le creyó a un hombre que le decía que iba a dejar a su esposa.

Entonces ella creyó en él, pero en el momento que ella se da cuenta que le mintió y que las cosas no son reales, ella decide. Pamela creyó, pero Pamela no se merece esto y Pamela sigue adelante y Pamela va y ahora todo el conocimiento que ella tiene dentro de la compañía lo va a usar para ayudar a otras personas a que cumplan sus sueños y a que tengan una compañía exitosa.

Y entonces Pamela le ayuda a que ellas cumplan sus sueños, pero creo que Pamela no estaba ahí aceptando ser la otra. Pamela estaba ahí porque le creyó a él y pensó que él realmente la amaba y que él realmente quería una vida con ella”

Esta relación que tiene Pamela con todo el grupo, que cada quien tiene un papel importante en lo que es la compañía de la que sale y de la compañía que forman, eso es una batalla de muchas mujeres y de muchas personas tratar de salir adelante ¿cómo es en este sentido el mensaje de la película?





Claro. Yo creo que la gente se va a identificar muchísimo con la película porque es algo real, que se vive todos los días. lo único que ella quiere es una mejor vida para su hija y ayudarle a su hija a que cumpla sus sueños, llevársela a la playa, tener más tiempo para ella. Y es una mamá que está sola y que es difícil salir adelante con una hija.

Entonces el hecho de arriesgarse a decir yo puedo con esto, vamos a hacer un equipo y lo vamos a lograr y que los demás hayan creído en ese sueño es bastante increíble porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort y nos conformamos, pues ya es preferible el sueldo fijo que arriesgarse, eso es una realidad que vivimos y ella lo que hace es arriesgarse y aventarse y yo creo que cuando la gente se avienta y se atreve a ir por sus sueños.

Es como si el universo conspirara y te ayudara a que lo logres, entonces es como tener esas agallas de ir y luchar por tus sueños”

La película también toca temas muy delicados como el alcoholismo, como tener una infancia marcada por algunos acontecimientos, y también estas formas de antes De muchas mujeres que entran en unas relaciones muy lamentables lo que siempre escuchamos “Pégame pero no te vayas” Y cosas por el estilo, Pero también Sofía en algún momento necesita ayuda para controlar su forma de beber, es una película que toca estos temas que si bien parece una comedia y lo es, también toca cosas muy serias.

Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, que se den la oportunidad de ver la película porque es más que una comedia, definitivamente como tú lo mencionas, toca temas bastante profundos, bastante serios y el hecho de hacerte responsable también de todas tus heridas y traumas que pudiste tener desde la infancia, tomar esta responsabilidad y aceptarlo y trabajarlo, ¿no?

Y yo creo que ella habla de eso, que a veces no podemos controlar lo que nos pasa cuando somos niños, pero sí podemos decidir trabajar en todo eso que duele. Entonces, definitivamente todos tenemos heridas del pasado de niñez que nos afectan hoy en día y que si no tomamos terapia y no las trabajamos nos van a seguir afectando en muchas áreas de nuestra vida.”

También se rosa un poco esta relación que tiene Sofía con gente que está fuera de la ley en este sentido también hay que ser muy cuidadosos ¿Cómo percibes que la película también toca este tema?

Toca también temas delicados y le da el giro a la comedia y busca temas diferentes.

Entonces también es una película, es ficción y siento que él es extremadamente talentoso y yo le digo a Carlos que lo veo a nivel internacional haciendo cosas grandes porque nos sorprende y siempre mete temas muy diferentes, actuales, controversiales y yo creo que ser parte de una película donde se atreve a tocar este tipo de temas para mí es una oportunidad de vivir cosas diferentes.

¿Cómo llegaste al papel?

Claro, bueno, yo tengo mi agencia aquí en México, en la que ellos siempre están en busca de proyectos para mí y precisamente Carlos Santos estaba buscando a la actriz para Pamela.

Entonces me tocó audicionar, hacer el casting, pasar un filtro y otro filtro, hice como tres casting hasta que al final me quedé con el papel y yo siento que es súper importante prepararte y dar lo mejor de ti, porque México se merece gente preparada y el cine mexicano se merece respeto.

Así que yo decidí meterme a estudiar en la Escuela de Actuación de New York Film Academy, para prepararme para este proyecto y para dar lo mejor de mí, porque yo sabía que era un gran proyecto y que mis compañeros tienen toda la experiencia, está Sergio Mayer que tiene muchos años de experiencia.

Está Alex de la Madrid que es un gran actor, entonces quería prepararme y también aprender en el set, aprendí muchísimo de ellos son grandes actores y con Giovanna Romo, a ella la conocía por el tema de comedia y me sorprendí bastante al verla haciendo drama.

Creo que nos va a sorprender a todos porque es una persona muy talentosa. Y bueno, creo que todo el equipo estuvo bien, nos relacionamos bien y ahora sí que fue un proyecto en equipo.

Que huevos Sofía es una cinta fallida de su director Carlos Santos que no pudo sostener el promedio de bateo que logrará con su anterior película Señora influencer y se vino abajo con un guión muy básico y absurdo, intenta tener un discurso profundo con tintes de comedia pero no logra ni uno ni lo otro, si las salas está muy llenas para ver otra película tome el riesgo de verla para que el viaje al complejo cinematográfico no sea en vano.