Bronco aconseja a nuevos artistas: “Deben ser auténticos y enamorar el alma de la gente con letras bonitas”

Bronco, grupo del género regional mexicano que emprende una gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica, pidió a los nuevos artistas “letras bonitas” en lugar de composiciones que “hasta pena (vergüenza) da escuchar”.

“No es difícil convertirse en cantantes y compositores, solo deben ser auténticos y enamorar el alma de la gente con letras bonitas”, expresó a EFE el líder de la banda. José Guadalupe Esparza. en una entrevista.

En medio del auge en México del reggaetón ‘mexa’ y de los corridos tumbados, el músico pidió a los nuevos talentos que “no se dejen llevar por otro tipo de canciones, cuya letra hasta da pena escuchar”.

“Pero las respetamos porque hay gente a la que le encanta y eso no lo podemos quitar”, matizó.

Esparza aseguró que Bronco “se encuentra en su mejor momento” tras nacer hace 46 años en Nuevo León, estado del norte de México, con éxitos como “Sergio el bailador”, “Que no quede huella”, “Libros tontos”, “Si te vuelves a enamorar” y “Quiero decirte”.

Tras un concierto en Mérida, capital de Yucatán, estado del sureste de México, explicó que la combinación de su experiencia con la sangre nueva que han inyectado sus hijos al ingresar a Bronco “logra cautivar a la multitud”.

“Los muchachos (José Adán y René Esparza) no necesitaron ningún instructivo para entrar a Bronco, como crecieron conmigo saben todo, han trabajado muy duro para mantenerse en el grupo, sin que tenga que enseñarles nada, yo sólo los acompaño”, aseveró.

Entre nuevas canciones y nostalgia

Sobre las nuevas canciones que promueven en la gira internacional, destaca “Tequilazo”, “un huapango muy fiestero del norte, que es una canción muy ad hoc en estos tiempos, donde el romance surge a través de una red social sin alma, sin corazón”.

A los nuevos artistas les recomendó que sean “auténticos”, que “sean únicos en su quehacer, personalidad, vestuario, música y letra, especialmente que sigan dependiendo de poemas bonitos, porque solo así podrán escribir historias importantes”.

Como ejemplo, mencionó a Armando Manzanero, cantautor mexicano de Yucatán fallecido en 2020 a quien consideró un “monstruo de la composición”.

“Grabar ‘Adoro’ con Manzanero fue uno de los mayores orgullos que hemos tenido en estos 46 años, fue una de las primeras colaboraciones que hicimos con mi querido maestro”, resaltó.

Pese a casi medio siglo de carrera, Lupe Esparza, orgulloso de ser indígena O´dam o tepehuan, confesó que nunca soñó estar arriba del escenario, menos acariciar el éxito.

“Para nada, la música no estaba en mi camino, porque hacía otras cosas, como ir a la escuela y trabajar en el campo, creo que la música me rescató, me dijo: ‘vente, tú eres de acá’”, dijo el cantautor antes de partir a Villahermosa, capital del estado de Tabasco.

La gira Dejando huella continuará este año por México, Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador y Colombia, además de urbes estadounidenses en Nevada, California y Texas.