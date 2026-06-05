Muere Abraham Pérez, actor mexicano famoso por su actuación en La Familia P. Luche

Abraham Pérez Confirman el fallecimiento de Abraham Pérez a los 77 años de edad, actor mexicano reconocido por sus papeles en la comedia televisiva.

El escenario mexicano está de luto este viernes 5 de junio, ya que se confirmó que el actor Abraham Pérez falleció, dejando detrás un legado de autenticidad, humor y pasión por el artes.

A través de redes sociales, amistades cercanas confirmaron la muerte de Abraham Pérez, actor mexicano que obtuvo amplio reconocimiento por su actuación en la serie La Familia P. Luche, de Eugenio Derbez, e inmortalizó su interpretación con el meme “Síii, que se largue” en uno de los episodios más recordados de la televisión mexicana.

Confirman fallecimiento de Abraham Pérez, el icónico Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche

Omar Crew, reconocido en plataformas sociales por su programa “Sin Miedo”, compartió en su cuenta oficial el deceso del actor, quien era un amigo cercano en vida; la información del fallecimiento fue confirmada por una persona aledaña a donde Abraham Pérez residía.

“Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”, escribió Omar Crew en su publicación, recibiendo inmediatamente mensajes de condolencia por parte del público que también fue marcado por el trabajo de Abraham en la televisión mexicana.

Hasta el momento, se desconece la causa exacta de su muerte, ya que ni familiares ni amistades han profundizado en los detalles, sin embargo, compartieron que preparan los arreglos para el funeral.

“Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, añadió Omar Crew en su mensaje de despedida a través de su cuenta en X, antes Twitter.

“Nooo, que no se largue”: fans reaccionan a la muerte de Abraham Pérez

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