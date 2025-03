Imagine Dragons en México 2025: Fechas, conciertos y preventa para el Loom Wolrd Tour

Imagine Dragons en México 2025 La banda confirmó que vendrá a la Ciudad de México como parte de su gira Loom World Tour.

Una de las bandas más populares del momento estará de regreso en México: Imagine Dragons. La banda de rock ya anunció de forma oficial que nuestro país formará parte del Loom World Tour. Su presentación más reciente fue en el 2023, cuando estuvo en tres ciudades de nuestro país con la gira Mercury.

Fechas y horarios para Imagine Dragons en México 2025:

Por medio de su cuenta oficial, la banda anunció una fecha de presentación en nuestro país. Sin embargo, se recomienda estar al pendiente por la posibilidad de la apertura de nuevas presentaciones.

Viernes 5 de septiembre - Estadio GNP Seguros (CDMX)

Preventa para el concierto de Imagine Dragons en México:

Para clientes Banamex, la preventa estará disponible a partir de este viernes 14 de marzo a través del sitio oficial de Ticketmaster en México, mientras que la venta general será desde el sábado 15 de marzo y se espera una alta demanda en la solicitud de entradas, por lo que, existe la probabilidad de que Imagine Dragons abra nuevas fechas.

Durante el 2023, la banda se presentó en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con un concierto en cada una de estas ciudades, llenado los tres escenarios.

Imagine Dragons llega a México con Loom World Tour este 2025

A finales del 2024, Imagine Dragons lanzó su disco Loom, logrando posicionarse rápidamente en las listas de lo más escuchado de su género a nivel mundial con temas como Eyes Closed, Wake Up, Take me to the Beach y Nice To Meet You.

Además, la banda estaría tocando también algunas de sus más grandes éxitos como Beliver, Natural, Enemy, Whatever it Takes, Sharks, It’s Time, Demons, entre otros.