Aterciopelados: En la música “aún hay jóvenes que buscan algo enraizado, aterrizado, crítico, real”

La banda Aterciopelados Celebraron la música independiente. (CESAR BALCAZAR)

Aterciopelados está de vuelta y nos entrega ahora el tercer EP de su reciente historia, MOR, que sirve como la antesala perfecta para su nuevo álbum de estudio, Genes Rebeldes, donde piensan unir lo creado previamente y sacudir al mundo del rock alternativo latino como solo los colombianos podrían hacerlo.

En Crónica Escenario charlamos con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago sobre ello, ser nuevamente independientes y claro, celebrar su historia a la par de 25 años del Vive Latino.

“HACER UN DISCO EN ESTA ÉPOCA ES DIFÍCIL”

Andrea habló de este regreso al proceso creativo de la banda, animándose a hacer algo nuevo después de hace tiempo.

“Estamos contentos porque hacer un disco en esta época es difícil, sobre todo independientes como estamos desde hace ya rato. Es todo un esfuerzo pero también es un momento de felicidad, porque como el anterior disco fue el Dorado en vivo, componer y hacer cosas nuevas desde hacía rato que no lo lográbamos”, dijo.

“Entonces ha sido como una celebración también, de creatividad y de sacar adelante unas ideas que estaban de pronto por allá quedadas. No todas las canciones son súper nuevas, sino que hay unas por allá casi de pandemia. Entonces está muy chévere, estamos muy felices y han salido lindo junto a los videos. Me parece que el método de lanzarlo así por tajaditas ha sido como exitoso”, añadió la vocalista.

“El método ha sido buenísimo porque si no, hubiéramos tenido que lanzar el disco ahorita y uno o dos sencillos y ya se acaba el álbum. En cambio así, hemos hablado de él, la gente se ha enterado mucho más de la música. Con el streaming, se siente mucho más efectivo este proceso y se ha generado más expectativa también sobre qué faltará para este disco. Lo de la cuenta regresiva ha sido chévere”, manifestó a su vez Héctor.

La banda Aterciopelados Mostraron su cariño por el Vive Latino. (CESAR BALCAZAR)

ESPACIO PARA EL EMPODERAMIENTO FEMENINO

El legado de Aterciopelados parece contagiarse no solo con el público, sino a través de la sangre con la participación activa de Milagros, hija de Andrea.

“Ha sido lindo, porque además ella ha estado por ahí desde el video de ‘Rompecabezas’ que estaba en mi barriga, después en ‘A Eme O’ estaba en mi bicicleta, en Río cantó, pero no es fácil tampoco”, mencionó Echeverri.

“A ella le gusta mucho la música de Aterciopelados pero ponerla a trabajar pues no es tan fácil. Ella ahora está estudiando arte, así que toda esta cosa con los vídeos también ha sido linda porque hemos trabajado juntas en Perú, ahora en el vídeo de ‘MOR’ ella salió. Hemos usado mucho talento joven”, afirmó la oriunda de Bogotá. “Ese tipo de canciones a ella le encantan que hablen de estos temas importantes”.

Y es que algo característico de Aterciopelados ha sido el espacio para el empoderamiento femenino en sus letras, donde también ha conectado con su hija.

“Creo que la conexión que he construido con las mujeres es muy bonita porque incluye espacios para víctimas de violencia sexual, que finalmente somos todas, porque puede que no nos hayan violado pero si nos han metido mano en lugares indebidos”, comentó.

“Entonces es como una complicidad que se crea entre las chicas que yo la siento y cuando es con mi hija pues es lindo la confirmación de que lo que uno está escribiendo y está diciendo se necesita”, señaló Andrea.

“LA REBELDÍA HA SIDO UN ALIMENTO”

Los Genes Rebeldes también forman parte del ADN de Aterciopelados. “La rebeldía ha sido un alimento. A la fecha, seguimos siendo alternativos, teniendo una visión crítica después de tantos años e incluso que algunas cosas que eran alternativas ya no lo son y se han convertido en mainstream, que las ha absorbido e incluso han servido como para para enfrentarnos entre las personas”, meditó Héctor.

“En esta época de la cancelación es difícil salirse de lo políticamente correcto, y creo que de eso se trata también, de seguir siendo críticos y curiosos, seguir queriendo experimentar, y eso es lo que estamos haciendo, no nos mantenernos tampoco en la zona de confort, sino seguimos buscando, probando, experimentando y opinando”, complementó.

Es ese aspecto el que alimenta también a los Aterciopelados, la capacidad de abrir paso a todo tipo de ritmos y música, algo muy notorio en sus últimos EPs.

“Hay una cosa lúdica, porque no somos folcloristas ni expertos en ningún ritmo, pero como que desde el principio nos ha gustado eso, jugar con los diferentes ritmos y también depende de la canción. Cuando te la estás inventando defines cuál es el ritmo que le influye por ahí y luego ya en los arreglos quien produce la canción también da otra idea y ahí vamos, eso nos encanta”, expresó Echeverri.

“Siempre probamos diferentes ritmos y el seguir siendo eclécticos es una de las características nuestras, así como poder echar mano de lo que sintamos que funciona con la canción desde nuestras posibilidades”, siguió Buitrago.

“Al no ser tan expertos en los ritmos, precisamente eso hace que salgan unas mezclas interesantes, raras, diferentes. Es uno de nuestros sellos y lo seguiremos haciendo, atreviéndonos a mezclar ritmos folclóricos o diferentes géneros como la electrónica. Esa libertad la seguimos teniendo”, puntualizó.

La banda Aterciopelados Son una banda querida en México. (CESAR BALCAZAR)

SOBREVIVIR SIENDO ARTISTAS INDEPENDIENTES

Ser artistas independientes en esta etapa de su carrera también les da un nuevo enfoque a los bogotanos. “El asunto de la supervivencia es difícil, pero uno hace lo que a uno le gusta hacer y milagrosamente seguimos teniendo trabajo y siguen pasando cosas porque si tú te comparas con lo que está en el mainstream, dirías no me va a contratar nadie”, declaró Andrea.

“Pero hay un nicho también que se va construyendo precisamente porque no tienes nada que ver con esa corriente y nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que no les convence esa cosa tan superficial y buscan canciones más profundas, con más mensajes. Si lo urbano les gusta, está bien. Pero si hay gente que no se identifica con eso y busca algo enraizado, aterrizado, crítico, real”, señaló la cantante y compositora.

“Hemos pasado muchas etapas de la industria también. Hemos sido independientes, tuvimos disquera, hemos sido autogestionados, abrimos nuestro sello, volvimos a una disquera grande y ahora otra vez somos independientes. Estamos acostumbrados a fluir ahora con mucho trabajo pero es bueno saber que los derechos de las canciones ya son nuestros”, repasaron los colombianos.

LA ESCENA MUSICAL DE COLOMBIA

Aterciopelados también habló de la escena musical en su país, misma que no fue la misma desde que ellos fueron la punta de lanza en su momento para el rock.

“Cuando empezamos nosotros venían detrás un poco de grupos también pero no estaba la infraestructura y no pudieron sobresalir. Nosotros y muy pocos más fueron los que salimos de Colombia en esa época, pero los grupos de rock ahí quedaron”, manifestó Héctor.

“Luego la industria musical, los managers, los lugares donde ensayar, los instrumentos y escenarios donde tocar, empezaron a desarrollarse y ahora aparecieron grupos como Bomba Estéreo y el estallido de la música urbana”, continuó.

“Ahorita hay muchos grupos y creo que la riqueza también tiene que ver con que tenemos una geografía tan diversa con el Caribe, el Pacífico, la música andina, ritmos amazónicos e indígenas que enriquecen todo”, añadió.

“Hay una escena nueva de rock también, de un sonido que es como post-punk que se alimentan de las condiciones para que se desarrollen”, indicó.

“Pero a la vez también es mucha competencia. Es dura también la lucha pero sí hay muchas más herramientas entonces es lindo y sí, definitivamente Colombia tiene un sabor y una variedad inmensos”, reconoció Echeverri.

AMOR POR EL VIVE LATINO

Finalmente, los colombianos meditaron sobre el impacto del Vive Latino y su celebración de 25 años a la par del lanzamiento de su nuevo álbum.

“Entre el Vive Latino y Rock al Parque, porque en el segundo, al ser en nuestra tierra, es importante. Pero definitivamente, esos dos festivales fueron precursores para el rock, porque era además un momento en que estábamos súper principiantes, iniciando todo el proceso”, dijo la vocalista.

“Entonces subirse a esos escenarios con tantísima gente era todo un reto, pero también una formación, como una escuela. Somos hijos de ambos y agradecemos mucho que nos hayan invitado para esta celebración de los 25 años del Vive”, expresó Echeverri.

“Además va a ser muy especial encontrarnos con jóvenes que no nos han visto porque creo que hace 10 años que no venimos al mismo. Entonces hay un público que tal vez sabe y nos conoce pero nunca nos ha visto en vivo realmente”, concluyó Buitrago.