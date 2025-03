Santiago Cabrera le pone el toque chileno a ‘Star Trek: Picard’

Santiago Cabrera en Star Trek: Picard (CORTESÍA )

Para el chileno Santiago Cabrera, formar parte de la serie Star Trek: Picard significó entrar a un mundo hasta entonces desconocido para él en donde no solo pudo demostrar su talento actoral interpretando seis personajes, sino también hacerlo junto a figuras como el legendario Patrick Stewart.

“Al haber vivido en muchos países tan distintos, como que me enamoré de la actuación con el elemento camaleónico de la transformación y uno se da cuenta, especialmente cuando estás empezando que la gente en la tele -y las cosas rápidas-, quieren que tú hagas de ti mismo, y uno viene de una escuela de transformarse y hacer personas distintas”, expresó.

“Entonces Star Trek: Picard me dio la posibilidad de aplicar mucho eso, hacer gente de países distintos, acentos distintos, el inglés, el español, y eso lo disfruté mucho”, recuerda el actor.

Y es que si bien la serie terminó con una tercera temporada en 2023, su personaje de Cristóbal Ríos, quien fuera navegante de la Flota Estelar y un ladrón experto, sigue vivo y ahora se le podrá ver de lunes a viernes en la pantalla de A&E con el estreno de esta serie el pasado lunes.

Se trata de una serie que, si bien considera que no cambió drásticamente su carrera le abrió un camino que jamás pensó que se iba a abrir, en este caso explorando un nuevo género.

“Con Star Trek fue la primera vez que hice algo de ciencia ficción, había hecho mucha fantasía y disfruto la variedad, hacer cosas distintas, géneros distintos, me están dando ganas de volver a hacer teatro porque fue donde empecé”, considera Cabrera.

“Siempre encuentro que el público de fantasía, ciencia ficción, son los más leales y Star Trek es una cosa que se catapulta a otro nivel, hay mucha nostalgia de gente que de niño lo vieron con sus papás”, expresó.

La serie, estrenada en 2020, es una continuación del legado de Star Trek: La nueva generación, y trajo de vuelta a Patrick Stewart al papel que lo hizo mundialmente famoso como el capitán Jean-Luc Picard, pero en esta ocasión con una historia que se sitúa 20 años después de los eventos de Star Trek: Nemesis (2002).

De acuerdo con la reseña del show, la trama sigue a un Picard retirado de la Flota Estelar, viviendo en el viñedo de su familia en Francia. Sin embargo, un misterioso pedido de ayuda lo lleva nuevamente a la acción, reuniendo a una nueva tripulación y reencontrándose con viejos aliados en una aventura a través del espacio y el tiempo.

Como un extra, su papel dentro del show creado por Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer y Alex Kurtzman le da el toque latino al universo de Star Trek, algo en lo que, explica, fue precursor.

“Amo explorar diferentes culturas y hacer diferentes acentos pero nunca había hecho acento chileno así que pensé ‘por qué no, en esta gran escala por qué no hacerlo’. En el mundo de Star Trek no hay realmente países pero me gusta pensar que las culturas permanecen porque vivirán por siempre”, cuenta.

“Así que pensé que detrás de cada nacionalidad (de los personajes) había una razón y una lógica detrás y fue hermoso ver la respuesta, me sorprendió que no hubiera un latino antes (en la franquicia) pero si fui el primero lo tomo y estoy seguro que no soy el último y eso es genial, espero pueda abrir puertas, personas han abierto puertas antes de nosotros y nosotros continuaremos haciéndolo para el futuro”, concluyó.