Octavio Rojas y el arte de entender a los personajes para doblar su voz

El actor de doblaje Octavio Rojas (ESPECIAL X)

Octavio Rojas es un reconocido actor, locutor y director de doblaje mexicano, nacido el 6 de diciembre de 1963. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria del doblaje y es famoso por prestar su voz a una gran variedad de personajes icónicos.

Algunos de los más destacados incluyen a Waylon Smithers en Los Simpson (en las primeras 14 temporadas y nuevamente desde la temporada 32), Lotso Cariñoso en Toy Story 3, el Maestro Shifu en Kung Fu Panda (sustituyendo a Pedro Armendáriz Jr.), y Hércules en la serie animada de 1995.

También ha doblado a personajes como All Might en My Hero Academia y Knuckles en Sonic 2: La película en su versión en español latino.

Además, ha dado voz a numerosos actores de Hollywood en películas, como Chuck Norris, Russell Crowe, Liam Neeson y Wesley Snipes, entre otros. Su versatilidad y talento lo han convertido en una figura muy respetada en el mundo del doblaje en México y en toda América Latina.

En la más reciente edición de La Mole el actor de doblaje conversó con Crónica Escenario sobre su trabajo.

Cuéntanos ¿cómo inicias en el mundo del doblaje?

Bueno mira yo estudié actuación en Bellas Artes, salí como docente de arte y después de casi 8 años, 7 años, conocí el mundo del doblaje, yo no me iba a dedicar a esto y de repente me atrapó y me quedé y ya tenemos 36 años haciendo doblaje.

¿Cómo es esta preparación para preparar la voz para darle vida a tantos personajes?

Sí pues mira, realmente es una especialidad dentro de la actuación. Es actor especializado en voces, el actor de doblaje es la especialidad, por eso te da todas las herramientas para poder matizar, para el impostar la voz hacer todo ese tipo de trabajo se necesita para un personaje.

Dentro de de tu carrera hay una larga lista de personajes y como bien mencionas es tu voz con todas estas herramientas pero ¿qué tan complicado es conectar con estos personajes porque supongo que deja algo Octavio en cada uno de ellos?

Sí mira es que debes entenderlos, entender la psicología de cada personaje para poder brindarles esa individualidad, esa característica que tiene cada uno. Sí es algo complicado, bueno es complicado porque debes entender toda su ideología, de dónde viene, por qué actúa de esa forma, si es villano, si es bueno, todo eso ¿no? para poderlo interpretar.

Esta parte justamente que mencionas de los villanos ¿cómo es esta parte de cambiar tan rápido posiblemente de mentalidad a veces al ser un personaje muy bueno a veces uno muy malo, dibujos animados algo de realidad cómo es este este proceso de cambiar tan rápido de psique?

Pues mira es lo que comentábamos esa preparación te la da a la actuación el ser actor para poder salir de un personaje y entrar a otro no eso es parte de lo que hacemos los actores, cuando este teatro o televisión todo esto estudias al personaje y cambias sales a otro ya.

Dentro de toda tu trayectoria ¿cuál ha sido el personaje que tal vez te ha marcado más o que más complicado sea se ha vuelto?

Pues mira la verdad son todos, son todo. Por cada uno le das, como hablábamos bien, de un matiz diferente una personalidad. Hay quizá algunos que son más complicados que otros, pero los retos son los que uno necesita para interpretarlo y eso es lo padre, eso es lo bonito de poder cambiar de un personaje a otro y darle esa esencia que necesita cada uno.

¿Qué viene para el futuro?

Bueno pues mira gracias a Dios hay bastante trabajo de lo cual no puedo hablar porque son proyectos confidenciales y firma uno estos contratos de confidencialidad entonces pues no puede uno decir qué viene después.