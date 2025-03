Paul Zaloom mantiene el espíritu de Beakman con filmes sobre Santa Claus, el consumismo y el capitalismo

El actor Paul Zaloom como Beakman en La Mole (ESPECIAL)

Paul Zaloom es un actor, escritor y titiritero estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en el programa de televisión infantil Beakman’s World (El mundo de Beakman). Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Garden City, Nueva York, Zaloom interpretó al excéntrico científico Beakman en esta serie educativa que se emitió durante los años 90. El programa combinaba humor, experimentos científicos y un estilo visual único para enseñar conceptos de ciencia a niños y jóvenes.

Además de Beakman’s World, Zaloom tiene una larga carrera en el mundo del teatro y las artes escénicas. Es reconocido por su trabajo como titiritero satírico, creando espectáculos en vivo que abordan temas políticos y sociales con un enfoque humorístico y crítico. Su estilo a menudo incluye títeres hechos a mano y una narrativa que mezcla lo absurdo con lo profundo.

Beakman’s World (El mundo de Beakman en español) es una serie de televisión educativa que se emitió originalmente en Estados Unidos desde 1992 hasta 1997. Paul Zaloom interpretaba al personaje principal, Beakman, un científico excéntrico con una bata de laboratorio verde y un peinado desordenado, que explicaba conceptos científicos de manera divertida y accesible.

El programa estaba basado en la tira cómica You can with Beakman and Jax de Jok Church, y fue diseñado para captar la atención de los niños mientras les enseñaba principios de física, química, biología y más.

El formato del show era único: Beakman respondía preguntas enviadas por los televidentes, usando experimentos caseros, humor y personajes secundarios como Lester (una rata de laboratorio interpretada por Mark Ritts) y varias asistentes (como Liza, Josie o Phoebe, dependiendo de la temporada). Los sketches incluían efectos visuales coloridos, animaciones y un ritmo rápido que lo hacían entretenido tanto para niños como para adultos.

La serie fue un éxito internacional, transmitida en más de 90 países y doblada a varios idiomas, incluyendo el español para América Latina y España. En muchos lugares, como en el mundo hispanohablante, se convirtió en un ícono de la televisión educativa de los 90. Aunque dejó de producirse en 1997, sigue siendo recordada con cariño por su enfoque creativo y por inspirar a generaciones a interesarse en la ciencia.

En la más reciente edición de La Mole la estrella de la televisión ofreció una charla exclusiva con Crónica Escenario:

Estamos con uno de los más grandes iconos de la TV, con el maestro pero ¿podría presentarse por favor?

Hola, soy el gigante científico, el Elvis de la experimentación, el Don King del bada bing, estoy hablando de Beakman.

¿Cómo se siente de estar en México?

Me encanta. Me encanta México, su cultura, su historia, su arte, su comida y, sobre todo, su gente. Estoy muy feliz de estar aquí.

Sobre su última visita a la UNAM, ¿algo cambió sobre su percepción hacia los fans?

Bueno, no sabía que Beakman era tan popular hasta que lo interpreté en la UNAM en 2014, así que fue una gran y muy feliz sorpresa. Sí, y le dije a mis amigos: “Sí, seis mil personas en el show…” y dijeron: “Sí, claro…”, nadie me creyó.

Usted es un icono pero la bata verde ¿qué significa para Paul?

Bueno, creo que la idea de la bata de laboratorio podría ser buena, porque si miras las fotografías, las imágenes en pantalla se ven mucho mejor que el blanco. El blanco no queda bien estéticamente, así que para mí fue una decisión estética basada en el entorno y el resto, y se volvió muy icónico. Así que sí, fue una decisión inteligente.

¿Qué sigue para Paul Zaloom?

Bueno, estoy haciendo pequeñas películas en mi garaje, una es sobre Santa Claus y otra sobre el consumismo, el capitalismo, sí, son pequeñas comedias, mi canal en YouTube se llama Food of Zaloom, es una broma de la ropa interior Fruit of the Loom, así que estoy haciendo eso y es muy divertido hacer películas en mi garaje y estoy haciendo estas apariciones, lo cual me encanta hacer.

Muchos fans crecieron con Beakman pero ¿cuál es su sentir sobre dejar este legado científico?

Bueno, soy muy privilegiado, muy afortunado, muy bendecido, ya sabes, no sé qué decir, muy feliz y afortunado, es algo bueno.