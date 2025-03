Don Omar, el rey del reggaetón da cátedra en la explanada del Estadio Azteca

Don Omar en la explanada del Estadio Azteca El público mexicano le demostró su cariño. (ESPECIAL)

“El rey del reggaeton”, Don Omar, tuvo un regreso triunfal a México con el concierto que ofreció ayer por la noche en la explanada del Estadio Azteca. Está presentación fue parte de su Back To Reggaeton Tour, después de su recuperación por cáncer en 2024.

Público de todas las edades llegó al recinto para vivir una noche inigualable en el concierto de una de las figuras más emblemáticas de la escena del reggaetón. Los más pequeños iban acompañados de sus padres, mostrando cómo es que el cantante sigue permeando en las generaciones más jóvenes y su legado seguirá.

Antes de comenzar el concierto, Don Omar se reunió con los medios de comunicación para compartir su sentir al regresar a México y también cómo ha cambiado su vida tras la enfermedad.

“La demostración de cariño por parte de los mexicanos y la relevancia, me hace creer que es el reflejo de mucho agradecimiento de mi parte y el trabajo duro. Regresar a México es un sueño, me lo he disfrutado mucho”, expresó muy entusiasmado el cantante.

Don Omar en la explanada del Estadio Azteca Dio una demostración de manejo del escenario. (ESPECIAL)

Posteriormente fue cuestionado sobre posibles colaboraciones con exponentes de reggaetón mexa y regional mexicano, a lo que respondió que aún no ha podido reunirse con nadie, pero recalcó su admiración por el talento que hay en el país: “La música mexicana yo creo que va a ser una de esas nuevas etapas, colaborar con todos esos amigos que ya saben que admiro mucho y que ellos tiene mucha admiración por mí también”.

Así mismo, habló sobre cómo ha sido su vida tras haberse recuperado del cáncer. “Una de las cosas que me hace levantarme todos los días con una actitud distinta, es eso, es haber sobrevivido a algo que mucha gente no sobrevive. La vida cambia, cambia tu forma de verlo todo y yo creo que eso se demuestra en la tarima también”, explicó.

El rey lo deja todo en el escenario

Fue a las 22:10 horas cuando el lugar quedó en completa oscuridad. El público de General B era el más animado y emocionado, sus gritos eran ensordecedores y solo los efectos especiales de bombas, máquinas y explosiones, lograron opacarlos. Las tres pantallas del escenario se encendieron y mostraron un intro corto, la emoción subía y la cuenta regresiva inició.

De pronto, en el escenario apareció un cráneo gigante, posteriormente llegaron bailarines con algunas banderas y subieron por las escaleras que estaban en la tarima. “Dale Don dale” comenzó a sonar y apareció el rey con un abrigo negro y jeans del mismo tono, quien fue recibido entre gritos, aplausos y aclamaciones.

Don Omar en la explanada del Estadio Azteca Ofreció lo mejor de su repertorio. (ESPECIAL)

Lanzó un beso con su mano y se limitó a decir “buenas noches, Ciudad de México”. Desde el primer instante, Don Omar logró transportar al Estadio Azteca veinte años en el tiempo, interpretando los clásicos del reggaeton y enloqueciendo a su audiencia.

Canciones como “Sácala” y “Donqueo” siguieron encendiendo la noche, pero para este punto la multitud ya estaba eufórica. En repetidas ocasiones el cantante interactuó con la audiencia preguntando si se encontraban bien y si lo estaban disfrutando. “La química” y “Entre tú y yo” no quedaron fuera.

Don Omar recordó los grandes tiempos con Héctor y Tito, por lo que interpretó “Baila morena” uno de los clásicos más queridos del reggaetón viejo (sí, ya le llamamos reggaetón viejito). Posteriormente expresó su orgullo por ser latino y sonó “Reggaetón latino” y repetidas ocasiones pidió una bulla para demostrar el orgullo.

“Dile” y “Diva virtual” tampoco se quedaron fuera del setlist, rolas que los asistentes disfrutaron y corearon a todo pulmón. Desafortunadamente todo lo bueno llega a su fin y fue el caso de este concierto. Entre aplausos y gritos, Don Omar agradeció a su público mexicano por tanto cariño y apoyo.