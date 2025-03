League of Legends promete innovar gracias a la sinergia con la serie Arcane

Los personajes de Arcane en League of Legends (ESPECIAL)

Riot Games es una empresa estadounidense desarrolladora y editora de videojuegos, conocida principalmente por crear League of Legends (LoL), uno de los títulos más populares del mundo.

Fundada en 2006 por Brandon Beck y Marc Merrill, Riot Games tiene su sede en Los Ángeles, California, y desde 2011 es propiedad mayoritaria de Tencent, una compañía china.

Además de League of Legends, Riot Games ha expandido su catálogo con otros títulos como:

Valorant : Un shooter táctico en primera persona lanzado en 2020.

: Un shooter táctico en primera persona lanzado en 2020. Legends of Runeterra : Un juego de cartas digital.

: Un juego de cartas digital. Teamfight Tactics : Un modo de juego auto-battler integrado en LoL.

: Un modo de juego auto-battler integrado en LoL. Wild Rift: Una versión adaptada de LoL para móviles y consolas.

Riot Games también es conocida por su fuerte enfoque en los esports, organizando competiciones globales como el League of Legends World Championship. La empresa ha creado un universo narrativo rico alrededor de sus juegos, explorado también en series como Arcane, disponible en Netflix.

En la más reciente edición de la convención La Mole, en Crónica Escenario conversamos con Eduardo Cortés, el jefe de modos de juego dentro de League of Legends.

Modo de juego, hablando sobre esa parte y sobre lo que estamos viendo aquí en La Mole ¿qué nos puedes platicar de este modo de juego que ya habíamos visto pero ahora trae este cambio de imagen a NOXUS?

Bueno son varias cosas lo que quisimos hacer con este lanzamiento de arena esta vez, el primero que queremos seguir marcando la pauta puesta por Arcane el año pasado conseguir la historia y expandir el universo de League of Legends, por eso ves esta nueva temporada de Noxus y arena cumple parte de ese rol de expandir ese mundo estamos en el mundo

En el combate de gladiadores en Noxus a donde salen todos los personajes de toda la historia de Noxus a relucir durante este momento no entonces este básicamente quisimos hacer este lanzamiento algo especial para arena porque en otras veces siempre hemos estado tratando de buscar los sistemas y como que la forma del juego correcto.

Esta vez lo que queremos hacer es que similar a TFT cuando salga arena sea como un set nuevo como unas reglas nuevas de juego para arena que la gente ahora en adelante cuando ven arena de nuevo deberían esperarse como un próximo paso, una nueva temporada de arena y eso significa algo que no sea unos cambios de balance y unos items y ya sino que en realidad el juego se sienta distinto, innovador y novedoso cada vez que lo vean de nuevo.

Hablando sobre este estilo de juego que ya habíamos visto, como bien mencionas, si no mal recuerdo el año pasado, tenemos otros modos de juego muy queridos por la comunidad como por ejemplo URF que se acaba de retirar, ¿se tiene pensado que arena se mantenga dentro del cliente o que sea igual por temporada?

De hecho por ahora nuestros planes están limitados a tratar de que la arena sea una cosa que vuelve regularmente pero que no necesariamente llega a cómo Grieta o cómo Aram que estén siempre disponibles.

¡Oh! me encantaría que estuviera siempre disponible o sea le tengo mucho cariño al modo pero lo que en realidad queremos hacer es invertir una variedad de opciones no, como bien dijiste URF y asegurar que URF puede, venir arena de nuevo.

El año pasado lanzamos horda o swarm dependiendo de qué región estás y más allá de lo que hemos hecho antes también queremos seguir innovando entonces es un balance que tenemos que usar algunos recursos para hacer estos modos relucir y salir de nuevo.

Pero también queremos seguir marcando pauta para lo que puede ser el sistema entonces es un balance, quiero hacer más swarms, quiero hacer más modos nuevos de juego y espero que disfruten eso este año pero me encanta este modo de juego y no queremos olvidarnos de ellos.

Sobre lo que estamos viendo aquí ¿qué te ha parecido cómo se percibe la recepción de la gente que está viniendo a jugar?

Pues bien debo admitir que hay bastante gente que está llegando a ver League of Legends por primera vez, no juego fácil para caer por primera vez entonces ha sido interesante ver eso, ya sabemos que es un problema que tenemos que solucionar un poquito con League of Legends.

Pero nos anima mucho que gracias a lo que hemos hecho con Arcane, mucha de la gente se anima por League of Legends, le tiene un interés, le tiene un cariño, conocer los personajes, quiere saber más y parte de nuestro trabajo es el cariño que le podrían tener al juego es tratar de sacar y relucirlo.

En arena para aquellos que ya conocen league ha sido muy bien recibido en gran parte por la novedad de la experimentación que permite el modo de juego y los elementos roguelike que tiene el juego mezclado con PBP ha sido bastante particular y no algo que se consiga mucho en el mercado de juego ahorita entonces pero es un balance me encantaría que fueran un poquito más fácil entrar al juego pero es un problema más grande que hay que solucionarlo.

Siguiendo sobre toda esta temática de arena ¿Qué personaje recomiendas para todos los que justamente van a estar hoy o van a vivir en los próximos días al evento qué campeón deberían de practicar para que justamente salgan a relucir?

Mis recomendaciones básicas son Annie, le das a los botones y algo va salir, sale un oso enorme de fuego que es fácil como encariñarse al personaje pero también es fácil de entender cuál es el esquema de juego de Annie, es tratar de sacar tus botones y listo ¿no?

La otra que me gusta es Ashe, te permite que pueda jugar un poquito más de rango, puedes interrumpir sin tener que ser daño todavía atribuir muchísimo al combate entonces para aquellos que les gusta un poquito más de distancia y que no tengan que entrar tanto.

Finalmente mi última recomendación sería Alistar, es muy fuerte el modo, estanque, logra sobrevivir por mucho tiempo si sigue la recomendación que te da los ítems y es fácil disfrutar del modo jugando Alistar.

Por último ¿cómo invitarías a quienes van a venir al evento para que se acerquen y disfruten del fondo de arena?

A ver si han jugado League of Legends en cualquier momento de tu vida, este es un tremendo momento para volver, estamos tratando de ver cómo podemos innovar dentro del esquema de juego de league, entonces si ya has tenido un interés o cariño en el momento de league, no hay mejor momento para entrar, tenemos muchísimas temporadas.

Y sí te encantó Arcane, aquí sigue más, así que esté pendiente de las noticias que van a salir este año que estamos increíblemente felices de seguir avanzando tanto en el juego como en el mundo y el universo por el resto de las temporadas.