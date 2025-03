Tony Dalton regresa al MCU para celebrar las historias de superhéroes con “acción, humor y narrativa”

El actor Tony Dalton Regresa al MCU. (ESPECIAL)

El actor Tony Dalton volvió sorpresivamente al MCU con la serie Daredevil: Born Again para dar vida a uno de los personajes más icónicos dentro de su carrera y en Crónica Escenario pudimos charlar con él sobre su regreso, la evolución de su papel y su entusiasmo por continuar en este mundo de superhéroes.

En la serie, Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado ciego con habilidades superdesarrolladas lucha por la justicia desde su ajetreado bufete mientras el antiguo jefe mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) emprende una carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se ven abocados a un enfrentamiento inevitable.

El actor mexicano ha destacado en televisión y cine gracias a proyectos como Sr. Ávila o Better Call Saul. Sobre su colaboración en esta nueva serie de Marvel al lado de Vincent D’Onofrio, expresó: “Él es lo máximo, es un tipazo. He sido fan de él desde hace mucho tiempo y poder trabajar con él es de las cosas más bonitas que me ha pasado en esta carrera”, dijo.

EL REGRESO DE EL ESPADACHÍN

Su interpretación de Jack Duquesne El Espadachín, que ya había aparecido en Hawkeye, fue una grata sorpresa para los fans y ahora con su reaparición el actor se muestra entusiasmado por el personaje. “Ya lo había hecho antes con Hawkeye y ahorita me hablaron para retomarlo otra vez. Lo sacaron del mueble, lo limpiaron y lo metieron en algo más moderno y con clasificación cero, algo más rudo. Estuve feliz, la verdad, muy contento”, comentó Dalton.

Para él, es fundamental mantener la esencia del personaje y ser fiel a lo que ya había construido previamente en pantalla. “Tiene que ser el mismo, no puedo estar cambiando las cosas. Es como si de repente empiezo a hablar diferente a las personas. Soy el personaje de una manera y tiene que ser de esa manera. Me voy a retomar a mí mismo, quizá voy a volver a ver Hawkeye para recordar qué hice”, comentó.

El actor Tony Dalton En la premiere de la serie. (ESPECIAL)

Tony también habló sobre los cambios que sufrió la serie debido a la huelga de actores, lo que llevó a replantear algunos aspectos de la producción. “Le escribieron todo de nuevo, le hicieron cambios con lo de la huelga, no únicamente a mi personaje, pero sí a toda la serie. Creo que era un poco ‘fresona’ y la hicieron más calle, más gángster”, expresó.

UN PERSONAJE QUE EVOLUCIONA

Esta transformación en el tono también se refleja en la personalidad de Duquesne. “Es como un charlatán, pero también un tipo con mucho dinero, con mucha clase, y decide ser un justiciero. O por lo menos así es como lo planteamos. Y pues el diálogo del justiciero es un poco más calle”, explicó.

El trabajo de Dalton lo ha hecho pasar por diversas casas productoras como HBO, AMC o Disney. Sin embargo, para el experimentado actor, los métodos de grabación no son tan distintos y es fácil acoplarse a ellos.

“Todas las producciones siempre son diferentes, sea México, Estados Unidos o cualquier otro país donde se hagan. Normalmente llegas y tratas de adaptarte a ello, ves cómo está la cosa y los procesos de cada una”, dijo.

“Usualmente son 12 horas de trabajo continuo, de lunes a viernes e incluso hasta fines de semana y la rutina no suele ser tan distinta. Más bien lo que cambia es la gente, los equipos y la forma en que cada uno hace lo suyo en esta chamba”, enfatizó.

El actor Tony Dalton Es uno de los rostros exitos de de México en EU. (CORTESÍA Make It )

LA OPORTUNIDAD DE SER DIFERENTE

Algo que se puede aplaudir del mexicano es la forma en que toma papeles que le ofrezcan la posibilidad de ser diferente y demostrar su capacidad histriónica, algo que para él es fundamental en esta carrera.

“La meta es que, como actor, siempre tratas de hacer algo diferente en todo lo que haces. En esta serie fue importante trabajar más en esos detalles que hicieran único a Salamanca (Better Call Saul) y poder darle la vuelta en el sentido de no caer en repeticiones de lo que has hecho anteriormente. Uno siempre en la profesión busca llegar a eso, no caer en la repetición”, expuso Tony.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una experiencia que disfruta al máximo. “Yo la paso muy bien. Me divierto mucho. Es ficción y es de superhéroes. Entonces, está divertidísimo”, dice con entusiasmo. Para él, este tipo de proyectos ofrecen una combinación única de “acción, humor y narrativa”.

Al preguntarle sobre qué le gustaría para el futuro de su personaje, Dalton no dudó en responder. “Espero que no se muera”. Esto dejaría abierta la posibilidad de verlo en más entregas dentro del universo de Marvel, algo que sin duda sería bien recibido por los fans.

Por ahora, el popular actor se mantiene enfocado en lo que sigue para la serie y para su personaje. “Estuvo muy bien todo. Ahorita ya estamos viendo detalles de lo que sigue con la serie”, concluyó. Así que los seguidores de Jack Duquesne pueden estar tranquilos pues parece que su historia aún no ha terminado.