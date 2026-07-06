Asesinan en Culiacán al cantante Adán R., exvocalista de Los Nuevos Rebeldes

Adán Rodríguez exvocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado afuera de su domicilio en Culiacán

José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como Adán R. y exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos la noche del domingo frente a su domicilio, ubicado en el sector Stanza Cantabria, al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el músico, de 30 años, se encontraba en la cochera de su vivienda cuando un vehículo se detuvo frente al inmueble. Desde el interior de la unidad, uno de los ocupantes bajó el cristal y disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron tras el reporte de detonaciones de arma de fuego; sin embargo, al revisar al cantante confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El artista acumulaba 19 años de trayectoria musical y, el 5 de febrero de 2025, anunció públicamente su salida de la agrupación para emprender un proyecto como solista bajo el nombre de Adán R., decisión que compartió a través de sus redes sociales.

Su objetivo era consolidar una nueva etapa dentro de la música regional mexicana, interpretando principalmente temas de banda y corridos.

Investigaciones

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del ataque y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen.

Entre los casos más conocidos se encuentran los asesinatos de Valentín Elizalde, ocurrido en 2006 tras una presentación en Tamaulipas, y de Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, quien fue secuestrado y asesinado ese mismo año en Michoacán.