Rápido y Furioso reestrena en Cinemex por su 25 aniversario: ¿Cuándo habrá funciones en México?

Rápido y Furioso regresa | Cinemex confirma reestreno por su 25 aniversario.

La primera película de Rápido y Furioso volverá a los cines como parte de la celebración por su 25 aniversario. En México, Cinemex confirmó que proyectará esta clásica cinta, aunque hasta el momento no ha dado a conocer la fecha de estreno ni las sucursales donde estará disponible.

Vamos a dar un paseo. Rápido y Furioso regresa a la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario. Próximamente en Cinemex. pic.twitter.com/AY5SpHCREw — Cinemex (@Cinemex) July 6, 2026

A través de sus redes sociales, la cadena de cines adelantó el reestreno e informó que los detalles se anunciarán próximamente, por lo que pidió a los asistentes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer la cartelera y la venta de boletos.

El inicio de una franquicia que sigue vigente 25 años después

Estrenada en 2001, Rápido y Furioso marcó el inicio de una de las franquicias más exitosas de la industria cinematográfica. La historia sigue a Brian O’Conner, un policía encubierto que se infiltra en el mundo de las carreras clandestinas en Los Ángeles para investigar una serie de robos. Durante la misión conoce a Dominic Toretto, líder de un grupo de pilotos callejeros, con quien desarrolla una relación que cambia el rumbo de la saga.

El éxito de la película dio paso a una franquicia que ha evolucionado de las carreras callejeras hacia historias de acción, espionaje y operaciones internacionales. Hasta la fecha, la saga suma 11 películas principales, además del spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, y se mantiene entre las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos.

Aunque Universal Pictures fijó el reestreno internacional para el próximo 21 de agosto, Cinemex aún no confirma si esa misma fecha aplicará para México.