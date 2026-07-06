¿Quién era ‘Chatterbox’? El YouTuber argentino fallecido en accidente automovilístico

Chatterbox El popular streamer argentino falleció en un accidente automolístico ocurrido en las inmediaciones de Pehuajó; su madre y hermana resultaron heridas.

La comunidad YouTuber está de luto este lunes 6 de julio de 2026 después de que se confirmara la muerte de Chatterbox, un popular streamer argentino quien viajaba con su familia en Pehuajó al momento del accidente automovilístico; de acuerdo con los primeros reportes, tanto el creador de contenido como su padre fallecieron en el impacto, mientras que su madre y hermana fueron trasladadas de emergencia al hospital.

Chatterbox se popularizó en redes sociales principalmente por material como gameplays, reacciones y clips humorísticos sobre videojuegos, además de transmitir regularmente en su canal de Twitch, donde contaba con más de 114.000 seguidores.

¿Qué le sucedió a Chatterbox? Streamer argentino fallece en accidente automovilístico

Según informaron medios argentinos como La Nación, el youtuber estuvo involucrado en un choque automovilístico en la ruta nacional 5 cerca de Pehuajó mientras viajaba con su familia; padre, madre y hermana.

Los reportes indicaron que el impacto se dio entre una camioneta Chevrolet S-10 y un Honda Civic, siendo éste último donde viajaba la familia. De acuerdo a lo que revelaron las primeras reconstrucciones del percance, la colisión fue frontal luego de que uno de los vehículos intentara sobrepasar a un camión con acoplado en un tramo recto de la ruta.

“Chatterbox”:

Porque murió el YouTuber argentino en la ruta nacional 5 tras chocar con su auto, también murió su papá pic.twitter.com/Z9T8kivTdj — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) July 6, 2026

Juan Manuel, padre del streamer, también falleció en el impacto del choque, mientras que Vanesa y Francesca, madre y hermana de Chatterbox, sufrieron lesiones y fueron asistidas por los servicios de emergencia para posteriormente ser trasladadas a un hospital cercano.

Chatterbox tenía 27 años de edad al momento de su fallecimiento.

Vida e impacto en redes de Chatterbox, el YouTuber argentino que falleció este domingo 5 de julio

Sebastián Funes, popularmente conocido como Chatterbox en sus canales oficiales de redes sociales, el creador de contenido nació en Pehuajó y radicó desde hacía varios años en el barrio porteño de Caballito.

Al especializarse en gameplay, clips humorísticos y reacciones a videojuegos, Chatterbox se convirtió en una de las figuras más representativas de la comunidad YouTuber argentina, destacando principalmente por su material de títulos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, entre otros juegos en línea.

En YouTube, el streamer argentino fue reconocido por la plataforma al superar el millón de suscriptores (1.600.000), acumulando también una vasta cantidad de público en Twitch, donde su cifra superaba los 114.000 seguidores con transmisiones en vivo.