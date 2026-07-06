¿Taylor Swift pintó sus propias invitaciones de boda?

Boda Taylor Swift y Travis Kelce Fans de la estrella de pop especulan que Taylor Swift podría haber pintado sus propias invitaciones de boda tras comparar una filtración a su estilo de pintura para el álbum Lover.

La estrella de pop más grande del momento, Taylor Swift, ha estado en el centro de la conversación del espectáculo desde que su boda con Travis Kelce se llevara a cabo durante el fin de semana en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con rumores, que fueron confirmados ante la asistencia de una larga lista de personas famosas e influyentes en la élite al evento, la ceremonia de boda tendría lugar en el Madison Square Garden, por lo que existieron cierres y cortes a la circulación en las calles aledañas al recinto para privacidad de la pareja.

Ahora, después de que la invitación de boda fuera filtrada, ha surgido un nuevo rumor en redes sociales que señala —según fans de la cantautora— a la misma Taylor Swift como la pintora de sus propias invitaciones, ya que el estilo artístico de la filtración es similar a las pinturas que la compositora realizó para su álbum Lover.

Fans señalan que Taylor Swift habría pintado sus propias invitaciones a su boda con Travis Kelce

A través de su cuenta en Instagram, Ashish Ferguson —hermano del amigo de la infancia de Travis Kelce— compartió una fotografía de la invitación que recibió para asistir a la boda del jugador de la NFL con la estrella de pop.

Según especulaciones previas, este tipo de detalles fueron personalizados con una marca de agua que muestra el nombre del invitado o invitada, de modo que pudiera detectarse el origen de las filtraciones sobre los elementos privados del evento.

💍 | Ashish Ferguson via Instagram sharing the invitation to Taylor and Travis’ wedding was! pic.twitter.com/I0odXTXBTC — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) July 6, 2026

Ahora que la invitación salió a la luz, internautas seguidores y seguidoras de la artista pusieron manos a la obra, pues señalaron las similitudes entre la pintura de la invitación y las obras que Taylor había realizado años atrás para su álbum Lover, las cuales fueron acompañadas por versos populares de su era Reputation.

“Si me dicen que ella pintó a mano y estampó en serigrafía cada invitación... no me sorprendería, de hecho”, escribió una de las swifties en redes sociales, señalando que la cantautora se caracteriza por su excelencia en los detalles.

Taylor Swift pode ter sido a ARTISTA que fez a pintura do convite de seu casamento!



O traço é muito parecido com o dela. 🥹🤍 pic.twitter.com/Yl9nlIB38f — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) July 6, 2026

De acuerdo con sus fans, el trazo de la pintura en la invitación se asemeja al óleo que ocupó en su álbum Lover, señalando principalmente el uso de paisajes y un clásico degradado de colores.

Si bien las pinturas de Lover se caracterizaron por tonos pasteles y claros para encajar con la temática “soñadora” del álbum, el color en la invitación es más cálido, lo que podría representar —apuntan sus fans— una madurez por parte de la artista en esta nueva etapa de su vida romántica.

¿Cuándo se casaron Taylor Swift y Travis Kelce?

La popular pareja de la farándula estadounidense contrajo matrimonio el sábado 3 de julio de 2026, celebrando la unión con una masiva ceremonia privada que se llevó a cabo dentro del icónico Madison Square Garden en la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con filtraciones y reportes de medios, el actor Adam Sandler ofició la boda de la cantante y el jugador de futbol americano, además de que la lista incluyó otras figuras emblemáticas del espectáculo internacional como Selena Gómez, Gigi Hadid, Hugh Grant, entre familiares de la pareja y empresarios.