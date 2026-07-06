Murió Lauren Bennett, cantante de Paradiso Girls y G.R.L

Fallece Lauren Bennett | Así fue la carrera de la cantante de "Party Rock Anthem".

La cantante británica Lauren Bennett, reconocida por formar parte de los grupos Paradiso Girls y G.R.L., murió a los 37 años. La noticia fue confirmada este lunes por sus excompañeras de G.R.L. a través de un comunicado publicado en redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

En el mensaje, la agrupación expresó su tristeza por la pérdida de la artista y destacó el impacto que tuvo tanto en la banda como en quienes la conocieron.

Aunque alcanzó proyección internacional gracias a su participación en “Party Rock Anthem”, el éxito de LMFAO que dominó las listas de popularidad en 2011, Bennett desarrolló una carrera de más de una década dentro de la industria musical, primero como integrante de Paradiso Girls, después como solista y más tarde como miembro de G.R.L.

¿Quién fue Lauren Bennett?

Lauren Bennett nació en Meopham, Kent, Inglaterra, y desde temprana edad mostró interés por la música. Audicionó para el reconocido reality show The X Factor, donde logró avanzar hasta el grupo de los 12 finalistas. Esa proyección la llevó a convertirse en integrante de Paradiso Girls, agrupación creada por Robin Antin, fundadora de The Pussycat Dolls, como un proyecto internacional de pop femenino.

Tras la disolución de Paradiso Girls, proyecto que tuvo una corta duración, Bennett inició su carrera como solista y colaboró con artistas como CeeLo Green y Will.i.am.

Su mayor reconocimiento llegó en 2011 al interpretar el coro de “Party Rock Anthem”, sencillo de LMFAO que se convirtió en una de las canciones más exitosas de ese año al alcanzar el primer lugar en diversos países y acumular miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Posteriormente se integró a G.R.L., grupo con el que lanzó temas que permitieron a la agrupación ingresar al Top 20 en países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Además de colaborar con el reconocido cantante con Pitbull en “Wild Wild Love” y publicar un EP en 2014.

Lauren Bennett deja un legado marcado por su participación en dos de las agrupaciones femeninas más representativas del pop de finales de la década de 2000 y principios de los años 2010, además de formar parte de uno de los mayores éxitos musicales de la última década.