Jaime Maussan celebra tener un canal dedicado a la vida extraterrestre: “Un sueño cumplido”

Jaime Maussan en la presentación de su canal de televisión (CORTESÍA )

“Un sueño cumplido”, así es como Jaime Maussan define el poder tener después de muchos años, su propio canal de televisión abierta, el cual, comienza con transmisiones este domingo por la frecuencia 3.3.

“Han tenido que pasar décadas para que esto fuera posible, desde mucho antes soñaba con poder tener un canal de televisión donde poder hablar libremente de temas que son de importancia para la sociedad. Es un sueño también desafortunadamente muchos amigos periodistas no lo han logrado, se requieren muchas cosas para poderlo hacer”, compartió Maussan en entrevista con Crónica Escenario.

Maussan ha sido reconocido por ser la imagen de distintos programas de televisión, principalmente por aquellos que hablan de la vida extraterrestre, y aunque como él mismo lo dijo, lo han tachado de “loco”, con el paso de los años a través de la investigación, ha mostrado su ardua investigación sobre el fenómeno Ovni y la presencia de extraterrestres en el mundo.

“Con 53 años en la televisión, por fin puedo tener este canal que se vea en todo territorio nacional, es una experiencia que no pienso desaprovechar, además viene de la mano de un equipo bastante grande de más de 100 personas, no vamos a hablar de narco, sangre, silo de temas que son importantes para nuestro futuro”, dijo.

Agregó, “llevaremos temas de importancia, como el hablar de la tierra, los insectos, la extinción de la vaquita marina, la mariposa monarca, el fenómeno extraterrestre y mucho más”.

El canal contará con 33 programas, donde el 80 por ciento de la programación están a cargo de Maussan y todo su equipo, abarcando temas de salud, fenómeno ovni, envejecimiento, programas para niños, mujeres y más. Particularmente destaca el de QRR.

“Donde incitaremos a la audiencia a que manden sus videos con cualquier queja, para nosotros darla a conocer, que las autoridades puedan verla y también con eso, queremos evitar que existan las manifestaciones, que dejen de afectar a terceros y las vialidades, nosotros les daremos voz para llegar a las instancias correctas”, mencionó.

El periodista señala que, es una televisión con transmisiones en vivo, cosa que considera la televisión tradicional ha dejado de hacer, ya que se preocupa más por el entretenimiento y el rating, que por ofrecer contenido que eduque y que exponga temas de la vida cotidiana.

Internet VS La Televisión

“La televisión siempre tendrá su lugar, la audiencia está en búsqueda de la verdad, ahora la gente ya no cree lo que ve en internet, por eso, buscan una fuente confiable, y recurren a lo que están viendo en TV. En internet hay mucha información, pero no hay reglas, no hay principios, no hay nada; por eso considero que hay un regreso de los medios tradicionales, la gente necesita creer en algo y creerle a alguien”, puntualizó.

Alianza con History a Channel

“Esta alianza es porque el canal tiene veracidad, no se van a prestar a decir cualquier cosa, queremos una televisión de veracidad y que la gente nos crea. Y para ello, debemos generar una imagen sustentable”, subrayó.

Mediante este canal, Maussan tendrá una serie de distintos programas, de metro de los que no puede faltar uno dedicado a los extraterrestres y todos los domingos con Tercer Milenio.