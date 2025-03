‘Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!‘, una aventura familiar llena de valores

Presentación de ‘Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!’ (CORTESÍA DISNEY )

La Ciudad de México fue el escenario donde se llevó a cabo la presentación de la nueva cinta de Disney+, Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!, con la presencia de su director, Marvin Lemus, de la productora y protagonista Eva Longoria y de Paulina Chávez, Mabel Cadena y Cristo Fernández. La cinta se puede ver en la plataforma desde el 28 de marzo.

La película sigue a una familia mexicano-americana que ha perdido recientemente la conexión entre sí y con sus raíces, cuando se embarcan en un épico viaje por carretera que inmediatamente se tuerce de forma hilarante.

Durante la presentación Eva destacó que “esta película es tan importante para nuestra comunidad, para los actores mexicanos y méxico-americanos porque no es normal tener una película con un director mexicano también para una plataforma tan grande como Disney y con un libro tan grande como Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!, estamos muy orgullosos de estar en este proyecto”, dijo.

Al referirse de que puede esperar la audiencia, Eva dijo que “primero es una aventura y también una comedia y es sobre la familia García, yo soy la mamá y siento que no estamos conectados a nuestras raíces y yo quiero hacer este viaje con mi familia para reconectar con el lado mexicano”, expresó.

“Y es muy gracioso porque ella quiere ir al Four Seasons de México pero todo va horrible terrible es un desastre este viaje, pero la cosa más importante de la película es que tiene una esencia familiar preciosa, tiene muchos valores de un mensaje muy lindo, la gente se va a divertir”, rematando con “yo quería hacer una película que pueda ver con mi hijo, no hay muchas claro, que pueda ver con toda la familia”.

Para Paulina “este guión era increíble, yo vi a mi familia en esta película. Y ser parte de esto con gente increíble, como Cristo, Mabel, Eva Longoria, Cheech Marín, Marvin es un director increíble, y así que estaba tan emocionada de poder trabajar en mis actividades de comedia y aprender de lo mejor”, comentó.

La actriz también destacó que “a Eva la veo como una mentora, la conozco por muchos años y espero continuar trabajando con ella. Y Marvin, él realmente nos acompañó en el set y nos hizo sentir como en casa, como una familia”, expresó.

El director platicó que “yo tengo familia mexicana, entonces poner a mi familia en el guión, en la pantalla, era muy importante para mí. Era muy importante hacer esta película después de hacer Gentefied la cual era una serie de muchos temas muy importantes y muy pesados de trauma y después de eso necesitaba un break”, explicó.

“Necesitaba hacer una comedia, hacer algo chistoso y llegar al trabajo cada día para reírnos y para divertirnos y estar con la familia y jugar, y para mí era muy importante poner muchísimos latinos en esta comedia tan grande y de aventura porque no se ve tanto y para los niños también especialmente cuando hablamos de representación”, añadió.

Para Mabel Cadena esta cinta representó un reto diferente, “un día me hablaron, me invitaron a ser parte de este crew y la verdad es que aprendí al ver a Eva Longoria hacer comedia, a Paulina, llegar a un set donde Marvin empezaba los días desde un lugar de respiración, meditativo, generando una armonía como la que generaba”, enfatizó.

“Fue una de las experiencias más amorosas y hermosas que he vivido, no estoy muy familiarizada con la comedia pero siempre me sentí en un lugar súper seguro para poder ser aprendiz y pues aprendí de los mejores y de las mejores”, agregó.

Cristo tomó su participación con más humor al declarar que “y aprendí muchísimo, me divertí mucho. Y bueno, algo que recuerdo de ellos mucho pues, yo soy muy tragón, soy muy comelón, entonces disfruté mucho que anduvimos comiendo en set, porque estábamos comiendo tacos, porque van a ver ahí hay una escena de como secuencia de comida y estuvo muy padre”, recordó.

Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo! es una comedia para toda la familia que busca recuperar el cine que se podía ver de forma segura en el hogar, divirtiendo y dando una moraleja al respecto.