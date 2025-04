Dua Lipa en México: Fechas, boletos y conciertos oficiales

Dua Lipa en México 2025 El Estadio GNP Seguros será el escenario de presentación para Dua Lipa a finales de este año.

Una de las máximas exponentes del pop mundial en los años recientes llega a México. Dua Lipa anunció oficialmente dos fechas oficiales para finales de este año en nuestro país, agregándose así a la lista de grandes presentaciones de este 2025. La cantante británica estará en la capital de nuestro país como parte del Radical Optimism Tour y te decimos todo lo que tienes que saber.

Fechas anunciadas para Dua Lipa en México

A través de sus redes sociales, Ocesa Anunció que la tres veces ganadora del Grammy estará en la Ciudad de México en las siguiente fechas y horarios

Lunes 1 de diciembre (21:00 horas) | Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Martes 2 de diciembre (21:00 horas) | Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

De momento, estas son las únicas dos presentaciones programadas, pero estas podrían aumentar si la demanda mejora, tal como ha ocurrido con en el caso de Shakira, Lady Gaga, entre otros artistas y bandas.

TRAINING SEASONS OVER! 🌊 ¡@DUALIPA traerá el Radical Optimism Tour al Estadio GNP Seguros el próximo 1 y 2 de diciembre! 🫀



Venta general a partir del 10 de abril a las 2pm. pic.twitter.com/o58Mglf6nQ — Ocesa Pop (@ocesa_pop) April 1, 2025

Boletos para Dua Lipa en México: Cómo y dónde conseguirlos

La venta de entradas para este show será exclusivamente a través del sitio oficial de Ticketmaster. La preventa especial para clientes con acceso anticipado será este próximo lunes 7 de abril desde las 10:00 horas.

Por otra parte, la venta general será hasta el miércoles 10 de abril a las 14:00 horas.

Dua Lipa llega con el Radical Optimism Tour

México se ha convertido en una parada obligatoria para los artistas más grandes a nivel internacional y este 2025 ha sido una gran muestra de esto. En 2024, Dua Lipa lanzó su álbum de estudio más reciente, Radical Optimism, y sus fans en Ciudad de México podrán disfrutar de los éxitos de esta producción como Houdini, Training Sesions o Illusion.

Además, también tendrán la opción de escuchar y de disfrutar algunos de sus mejores hits como Dance The Night, Handlebars, Don’t Start Now, One Kiss, Be the one, entre otros.