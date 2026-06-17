Sony lanza tráiler completo de Spider-Man Un Nuevo Día: revelan otro vistazo a la antagonista principal

Tráiler completo de Spider-Man Un Nuevo Día Sony Pictures y Marvel Studios lanzan tráiler sorpresa de Spider-Man: Brand New Day.

¡Las sorpresas del Hombre Araña no se detienen, Sr. Stark! Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron este miércoles 17 de junio el tráiler completo de Spider-Man: Brand New Day, el cual reveló nuevos detalles de la trama central y más vistazos del poderoso villano que Peter Parker enfrentará... o mejor dicho, villana.

El nuevo adelanto generó el caos entre fanáticos y fanáticas del arácnido, quienes no tardaron en destacar los momentos más importantes del avance, lo que incrementó el entusiasmo por la nueva película que podría, finalmente, introducir de manera oficial a los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué revela el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day que Sony lanzó este miércoles 17 de junio?

La nueva película del MCU, que servirá como último peldaño a la crisis multiversal que estallará en Avengers: Doomsday, sigue generando altas expectativas entre el público.

Sin embargo, su conexión al magno crossover no es la única razón que incendia el entusiasmo del público fanático a los súperheroes, sino que también ha sido señalada como la película que “reivindicará” al arácnido en el universo de Marvel en cines, ya que cada uno de sus adelantos y filtraciones de producción han destacado el uso de acrobacias clásicas que resucitan la esencia del Hombre Araña.

Al mismo tiempo, Spider-Man: Un Nuevo Día, podría ser el filme clave que integrará de forma definitiva a los y las mutantes al MCU, ya que la trama tendrá como uno de los dilemas principales el cambio biológico que Peter Parker atravesará respecto a sus poderes, “mutando” hacia habilidades sin precedentes.

Puede que el mundo haya olvidado a Peter Parker pero eso no significa que él los ha olvidado. Ve el nuevo trailer de #SpiderManUnNuevoDía - 29 de julio, exclusivamente en cines. ¡ENTRADAS YA A LA VENTA! pic.twitter.com/ns1CfvtI5Y — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 17, 2026

Como apoyo a esta teoría, el tráiler revela un nuevo detalle de la villana a enfrentar: se trata de una “amenaza invisible” que puede transportar su conciencia a otros cuerpos físicos, similar a la habilidad de proyección astral que la mutante Jean Grey posee, y la cual es compartida con su hija Rachel Summers.

El personaje, cuya identidad es desconocida, será interpretado por Sadie Sink y su enfrentamiento contra Spider-Man se dará porque es el único que puede sentir su presencia en la mente, según lo señala Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

Aparte de Frank Castle, el arácnico tendrá por aliado al Dr. Bruce Banner, “avenger retirado” que logró controlar su mutación... y que podría salirse de control durante los acontecimientos de la película, ya que el adelanto revela escenas de Hulk atacando a Spider-Man tras ser manipulado por la antagonista.

Estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día en México

Spider-Man: Brand New Day adelantó su estreno para el 29 de julio de 2026 al ser una de las películas inspirada en cómics más esperadas del año. De acuerdo con el público fanático, este podría canonizar finalmente a los y las mutantes en la Tierra-616 del Universo Cinematográfico de Marvel, además de ser el último peldaño rumbo a los acontecimientos en Doosmday.

A su vez, esta nueva entrega también marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker y su trabajo como héroe de Queens, ya que se enfrentará a un mundo en el que ha perdido a las personas más importantes de su vida, teniendo que emprender un nuevo camino en solitario con la posibilidad de alianzas inesperadas.