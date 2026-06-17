Alfonso Obregón, el actor de doblaje que interpretó a Shrek en las entregas anteriores El mensaje de Alfonso Obregón por el tráiler de Shrek 5 y el cambio de doblaje: “Me reservo mi opinión...” (Imagen de Alfonso Obregón de Cuartoscuro e imagen de Shrek cortesía Dreamworks Animation)

El lanzamiento del primer tráiler de Shrek 5 rompió el internet y encendió la nostalgia de millones de fanáticos del famoso ogro verde. Sin embargo, más allá de la emoción por el regreso de la franquicia.

Tras el día del lanzamiento del tráiler de Shrek 5, el reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón finalmente rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales.

“No es lo único que hago”: El mensaje completo de Alfonso Obregón

Ante la ola de comentarios y preguntas de los fans, el actor decidió utilizar sus redes sociales para dar un mensaje directo y con el que buscó tranquilizar a sus seguidores, pidiéndoles que no se tomen las cosas con tanta gravedad.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios, me reservo mi opinión. Gracias por todos, TODOS sus mensajes de apoyo, pero no pasa nada, en serio, no es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo ¡GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor!”, expresó el actor de doblaje.

Con estas palabras, Obregón dejó en claro que, aunque está al tanto del enorme revuelo y agradece profundamente el apoyo incondicional de su público, asume la situación con calma y madurez, recordando que su carrera va mucho más allá de este emblemático personaje.

¿Faisy será el nuevo Shrek? El fuerte rumor tras el estreno del tráiler

Con el lanzamiento del avance oficial en español latino, la incertidumbre se transformó en debate. Aunque el regreso de Eugenio Derbez como Burro y Dulce Guerrero como Fiona trajo alegría a los fans, la voz del ogro sonó completamente diferente.

Inmediatamente, las redes sociales comenzaron a inundarse de teorías y análisis de audio, apuntando a que el conductor y locutor Faisy sería el encargado de sustituir a Obregón en esta quinta entrega.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

La quinta entrega de nuestro ogro favorito estará llegando a las salas de cine el 30 de junio de 2027.

Cabe destacar que la película se iba a estrenar desde un principio el mes de septiembre del 2026, pero DreamWorks Animation retrasó el lanzamiento para refinar los visuales de la película.