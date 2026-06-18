Jim Carrey podría regresar como El Grinch para una secuela: ¿Qué ha pasado con el actor desde su última aparición pública?

Secuela de El Grinch La negociación está enfocada en traer de regreso al director de la cinta original y a Jim Carrey nuevamente en el papel protagónico.

¡El Grinch robará otra Navidad! Al menos, ésa es la negociación que se está llevando a cabo entre Universal e Imagine Entertainment, quienes buscan desarrollar una secuela del clásico navideño de los 2000; la propuesta busca traer de regreso a Ron Howard —director de la cinta original— y al icónico Jim Carrey, quien vistió el pelaje verde del “villano” que quiso acabar con la Navidad en Villa Quién.

Según lo reportado por los medios The Hollywood Reporter y Variety, las productoras mencionadas están en negociaciones con el versátil actor para que vuelva a interpretar uno de sus personajes más emblemáticos, mientras que la producción de la película será trabajo de Howard y su socio Brian Grazer, ambos fundadores de Imagine Entertainment.

El Grinch 2: ¿qué es lo que se sabe hasta ahora sobre la secuela de la película navideña?

Theodor Geisel, mayormente conocido como Dr. Seuss, publicó la historia ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! en 1957 como una herramienta artística para expresar su descontento ante el dominio del consumismo sobre la Navidad, por lo que el icónico protagonista de piel verde decidía robar todos los obsequios de Villa Quién como una lección.

Adaptada a una película de acción real en el año 2000, bajo la dirección de Ron Howard y con el liderazgo protagónico de Jim Carrey —altamente popular en la época— y la carismática Taylor Momsen, hoy cantante de rock en la banda The Pretty Reckless, la clásica historia de Dr. Seuss en su versión cinematográfica es una de las películas imperdibles de la época navideña, posicionándose como el puesto número 2 más visto en la lista general de filmes de Navidad, apenas por debajo del campeón Mi Pobre Angelito (Home Alone).

Debido a ello, la propuesta de una segunda parte es llamativa y, aunque la secuela aún no tiene título oficial, contará con la asistencia de Susan Brandt, directora ejecutiva de Dr. Seuss Enterprises, además de tener la participación de la vicepresidenta sénior de desarrollo de producción y proyectos especiales, Britt Hennemuth, y la ejecutiva creativa Christina Hoffrogge; ambas por parte de Universal.

Por el momento, el proceso se encuentra únicamente en negociaciones y los medios estadounidenses resaltan que el desarrollo aún podría fracasar en esta primera fase, sin embargo, la segunda parte ya cuenta con Alec Berg como guionista, reconocido por su trabajo en “Barry” y “Silicon Valley”, así como de Jeff Schaffer (“Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness”) y David Mandel (“Veep”); la tríada también trabajó en The Cat in the Hat de Mike Myers, otra creación del aclamado Dr. Seusss.

¿Qué opina Jim Carrey sobre la secuela de El Grinch?: Esto es lo que ha ocurrido últimamente con el reconocido actor

A pesar de haberse consolidado como una de las mayores estrellas de comedia y drama durante la década de los años 90 y los inicios del nuevo siglo, Jim Carrey ha estado menos activo en los últimos años, siendo su papel de Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog el más recurrente en la pantalla grande, con una aparición programada para la cuarta entrega de la franquicia.

Sin embargo, recientemente experimentó un fenómeno de conspiración en redes sociales al presentarse en los Premios César 2026, ceremonia en la que recibió un César de Honor por su trayectoria y versatilidad en el cine.

Durante dicho evento, la cambiada imagen de Carrey a sus 64 años produjo una conversación inusual en el internet, donde señalaron que la persona en los Premios César 2026 “no era Jim Carrey”; el debate fue el centro de las redes sociales durante varios días hasta la intervención del delegado general de la premiación, Gregory Caulier.

Respecto a una posible secuela de El Grinch, Carrey ha expresado antes que podría volver gracias a los avances de la tecnología. En una entrevista a ComicBook en 2024, el actor compartió las complicaciones del rodaje original catalogándolo como “extremadamente doloroso” debido al maquillaje que tuvo que llevar para interpretar al amargado protagonista.

“Me maquillaban muchísimo y apenas podía respirar. Fue un proceso extremadamente doloroso. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo. ‘Es por los niños. Es por los niños. Es por los niños’. Y ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre de hacer otras cosas. En este mundo todo es posible”, declaró.