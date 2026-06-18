Ruyasound, David Alvarado e invitados darán cátedra en la Roma Norte; precios y fecha

David Alvarado David Alvarado dará una sesión de música electrónica frente a 150 personas en la Colonia Roma. (Especial)

Este viernes 26 de junio en la CDMX, Ruyasound y David Alvarado invitan a los arquitectos de la escena electrónica mexicana: Xavier Fux, Tini Tun y Sanchez Dub a protagonizar un encuentro histórico en el corazón de la Roma Norte.

Ruyasound reunirá a lo mejor de la música electrónica en la Colonia Roma

Ruyasound reunirá en una sola noche a cuatro figuras fundamentales de la música electrónica: Xavier Fux, pionero de los primeros raves en México; Tini Tun, uno de los primeros DJs mexicanos con proyección internacional; Andrés Sánchez, referente de la música alternativa nacional con su proyecto Sanchez Dub; y David Alvarado, veterano del underground global con más de tres décadas de trayectoria.

En un contexto marcado por los espectáculos masivos del gran torneo de futbol, Ruyasound apuesta por una experiencia íntima e irrepetible que celebra el legado de quienes ayudaron a construir la cultura electrónica en México, reuniendo a pioneros, artistas consolidados y nuevas generaciones en una misma pista de baile.

Mientras la Ciudad de México vive la intensidad del gran torneo futbolero con eventos multitudinarios, pantallas gigantes y escenarios masivos, Ruyasound propone algo radicalmente distinto: una experiencia íntima que mira hacia el origen de la música electrónica en México.

Antes de las plataformas digitales, antes de los festivales masivos y antes de que la música estuviera a un clic de distancia en Spotify, la escena electrónica se construía de otra forma: de boca en boca, en raves clandestinos, clubes underground y comunidades alrededor de una misma pista de baile.

¿Cuándo será el concierto de Ruyasound y David Alvarado en la Colonia Roma?

Ese espíritu es el que hoy Ruyasound busca poner nuevamente sobre la mesa. El próximo viernes 26 de junio, celebrará su segunda edición en la CDMX con una noche que reúne a figuras clave en la construcción de la cultura electrónica del país. Más que un evento, se trata de un encuentro generacional entre quienes sentaron las bases del movimiento y quienes hoy continúan expandiéndolo.

El cartel reúne a cuatro nombres que representan distintas etapas de la evolución de la música electrónica: Xavier Fux, figura clave en el desarrollo de los primeros raves en México; Tini Tun, pionero del circuito internacional gracias a su histórica residencia en el legendario club Twilo de Nueva York.

Ruyasound Este es el cartel de Ruyasound, David Alvarado e invitados en la Colonia Roma. (Especial)

Detalles y precios del evento con Ruyaosund

Así también, Andrés Sánchez, músico reconocido por su trayectoria con Zoé y creador del proyecto Sanchez Dub; y David Alvarado, productor y DJ de culto descubierto por Richie Hawtin en los años noventa, con más de 200 lanzamientos en algunos de los sellos más importantes del underground global.

Fecha: Viernes 26 de junio.

Lugar: Muli @ Mercado Roma.

Dirección: Querétaro 255, Roma Norte, CDMX.

Horario: 9:00 PM – 3:00 AM.

Cover: $500 MXN.

Cupo limitado a 150 invitados BOLETOS.

La reunión de estos artistas convierte la noche en un acontecimiento poco común dentro de la escena nacional: una celebración que conecta los orígenes de la cultura electrónica mexicana con su presente y su futuro.

Nacido en Estados Unidos y de raíces mexicanas, David Alvarado ha regresado al país con una visión clara: fortalecer los vínculos entre el talento local y las redes internacionales que han definido la evolución de la música electrónica.

Esa visión se materializa en Ruyasound, sello discográfico y laboratorio creativo concebido como una plataforma de intercambio cultural, colaboración artística y desarrollo de nuevas comunidades alrededor de la música.

En un momento en que la atención global está puesta en los grandes espectáculos, propone una pausa distinta: la cercanía, la comunidad y la conexión humana en su forma más esencial.

Una oportunidad única para compartir la pista de baile con algunos de los protagonistas que ayudaron a construir la historia de la electrónica en México.